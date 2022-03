QUANTO CI MANCA IL 1999! - IL FOTOGRAFO EWEN SPENCER PUBBLICA UNA RACCOLTA DI FOTO SCATTATE ALLA FINE DEGLI ANNI '90 NEI NIGHT DI LONDRA - INGAGGIATO DALLA RIVISTA "SLEAZENATION", IL REPORTER AVEVA GIRATO TRE ANNI PER DISCOTECHE IMMORTALANDO I MOMENTI PIU' INTENSI - DURANTE IL LOCKDOWN HA RITROVATO LE IMMAGINI E... - FOTO

dancer, queer nation sub station, south brixton, nel 1999

Il fotografo Ewen Spencer ha appena pubblicato un libro in cui ha raccolto le foto inedite che ha scattato tra il 1998 e il 2001 nei locali notturni di Londra. Il fotografo ha girato per i night tutti i fine settimana per tre anni, immortalando le immagini per la rivista Sleazenation, che ha cessato le pubblicazioni nel 2003.

Durante il lockdown, Spencer ha raccontato di aver ritrovato le fotografie mentre aiutava il padre a sistemare il suo archivio digitale. Ha deciso di intitolare il suo libro “While you are sleeping” perché il padre, incuriosito dalle immagini, gli ha chiesto: «Ma quand’è che hai fatto queste foto». «Mentre dormivi» gli ha risposto lui.

Diplomato alla Brighton School of Art, Spencer ha detto di essere stato ispirato dal fotografo tedesco Wolfgang Tillmans, che ha catturato l'esperienza della vita notturna di Berlino a '360'. Ha detto di aver scelto di visitare gli hotspot di nicchia di Londra piuttosto che i grandi locali patinati popolari negli anni '90 per catturare la sottocultura di quel tempo.

gumballs, the cross coal drop yard, a kings cross, nel 2000

Le foto sono state scattate con una fotocamera a pellicola che aveva solo 12 esposizioni, il che significa che Spencer doveva trovare i suoi soggetti con saggezza, spesso scegliendo persone perse nella musica o nella conversazione piuttosto che quelle che bramavano attenzione.

Guardando indietro al tempo, Spencer ha detto che quello che stava facendo per Sleazenation più di vent'anni fa è quello che le persone fanno oggi con foto illimitate scattate sui loro smartphone e documentate sui loro account sui social media.

While You Were Sleeping 1998-2000 di Ewen Spencer è pubblicato da Damiani www.damianieditore.com

brixton trance 2, nel 2000 infernos, clapham high street, nel 1998 the lovers, sonik mook experiment, 333 old street, nel 1998 round twentys holiday reunion, prestatyn, nel 1999 dc, nottingham rock city pass the mic, bar wkd, kentish town, nel 1999 the cross coal drop yard, a kings cross, nel 2000 deep funk, madame jo jos, soho, nel 1999