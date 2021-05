QUANTO COSTA L’AUTO PIÙ COSTOSA AL MONDO? PER METTERE LE MANI SU QUESTA SPETTACOLARE ROLLS ROYCE, VI SERVONO 23 MILIONI DI EURO – UNICO ESEMPLARE AL MONDO, È STATO REALIZZATO SU MISURA PER UN MISTERIOSO PAPERONE: SUL RETRO C’È UN SET DA PICNIC DI LUSSO CON TANTO DI OMBRELLONE – PER COSTRUIRLA CI SONO VOLUTI QUATTRO ANNI E…

Dagotraduzione dal DailyMail

Torsten Mueller-Otvos, ceo Rolls Royce

Rolls Royce ha presentato oggi la nuova auto più costosa al mondo: è la Boat Tail convertibile e costa 20 milioni di sterline, 23 milioni di euro. Il grand tourer convertibile è il primo di un trio esclusivo di limousine nautiche altamente personalizzate.

A commissionarla, una coppia di facoltosi amanti per le cene all’aperto, e per questo l’auto ospita un incredibile ponte posteriore che si trasforma in un set per la cena con tanto di ombrellone.

Rolls Royce Boat 2

In dotazione insieme all’auto due orologi personalizzati, uno per lui e uno per lei, da inserire nel cruscotto per sincronizzarli al motore.

Per costruire l’auto sono stati necessari quattro anni di «incredibile attenzione ai dettagli» per soddisfare i clienti che desideravano un’auto unica «per segnare il senso dell’occasione».

Rolls Royce Boat 3

Il prezzo dell’auto è il più alto al mondo: 23 milioni di euro sarebbero sufficienti a comprare 40 limousine Rolls-Royce Phantom personalizzate, e il doppio delle ultime due auto più care al mondo: la Sweptail da 10 milioni di sterline di Rolls-Royce del 2017, l'auto che ha dato il via al nuovo progetto Boat Tail; e l'hypercar unica Bugatti da 11,5 milioni di sterline "La Voiture Noir" che è stata mostrata per la prima volta al Salone di Ginevra nel marzo 2019.

Ma quest’auto è stato progettata su misura: telaio, motore e base sono della limousine Phantom, ma tutto il resto è stato ideato in esclusiva, dai pannelli – i più grandi mai realizzati all’intricato meccanismo.

Il set da picnic della Rolls Royce

La guida sarà a sinistra. Un indizio per chi volesse indovinare i misteriosi acquirenti.

