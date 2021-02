QUANTO DURERÀ L’AUREA REALE? – MEGHAN MARKLE E IL MARITINO HARRY DEVONO STARE ATTENTI A CENTELLINARE LE LORO INTERVISTE: CON UNA SCARSISSIMA BIOGRAFIA ALLE SPALLE E VERAMENTE POCO DA DIRE, TUTTO IL MONDO TIENE GLI OCCHI PUNTATI SU DI LORO ESCLUSIVAMENTE PER LE BEGHE CON I REALI INGLESI – QUANDO SI SARÀ ESAURITO IL RACCONTO, A CHI FREGHERÀ PIÙ NULLA DI UN FUGGITIVO E DI UN’ETERNA ASPIRANTE STELLINA DI HOLLYWOOD?

Cristina Marconi per "Il Messaggero"

meghan harry e la regina elisabetta

«Lo spirito di servizio è universale» e non c'è bisogno di essere membri attivi della famiglia reale per lavorare per il bene della società. Con queste parole fiere e apertamente polemiche Harry e Meghan hanno inaugurato la loro nuova vita fuori da casa Windsor, separati a tutti gli effetti da ciò che la monarchia britannica impone e offre ai suoi rappresentanti: onorificenze, titoli, patrocini. Un divorzio fatto e finito, comunicato da Buckingham Palace nel pomeriggio di ieri con un comunicato dai toni fermi e dai contenuti ormai attesi.

la regina elisabetta alla cerimonia di londra

LA DECISIONE Dopo aver parlato con Harry, che le ha comunicato la decisione di non tornare nella Royal Family dopo un periodo di prova in cui la porta è rimasta socchiusa in caso di ripensamenti, «la regina ha scritto loro per confermare che, facendo un passo indietro rispetto al lavoro della Famiglia reale, non è possibile continuare con le responsabilità e i doveri che vengono con una vita di servizio pubblico», si legge nel testo, in cui Elisabetta II annuncia che le cariche militari onorarie e i patrocini reali della coppia, che vanno dal ruolo di capitano generale dei Royal Marines alla Rugby Football Union al National Theatre, torneranno nelle sue mani «prima di essere redistribuiti tra i membri attivi della Famiglia reale».

harry, meghan e la regina elisabetta by gian boy

Su una nota appena più affettuosa, nel comunicato si legge che «sebbene siamo tutti rattristati dalla decisione» di proseguire la strada intrapresa lontano dai Windsor, «il duca e la duchessa rimangono membri molto amati della famiglia».

IN ANSIA E la risposta dalla California, dove i due vivono in una magione da 11 milioni di sterline e hanno da poco annunciato di essere in attesa del secondo figlio, non si è fatta attendere. Sebbene la decisione di Elisabetta sia una conseguenza di quella comunicata da Meghan e Harry, i toni usati in entrambi i comunicati tradiscono la presenza di tensioni e nervi scoperti: «Come dimostrato dal loro lavoro nell'ultimo anno, il duca e la duchessa di Sussex rimangono vincolati dai loro doveri e dallo spirito di servizio nel Regno Unito e in tutto il mondo e hanno offerto di proseguire il loro sostegno alle organizzazioni che hanno rappresentato a prescindere dal loro ruolo. Tutti quanti possiamo vivere una vita al servizio degli altri. È universale».

meghan harry e elisabetta ii

Non bisogna essere un Royal per fare del bene, insomma. La decisione sul futuro dei Sussex arriva con un certo anticipo rispetto alla fine del periodo di revisione' dei termini dell'uscita dei due dalla scena della monarchia britannica, in calendario per fine marzo, ma con l'intervista a Oprah Winfrey prevista il 7 marzo prossimo non stupisce che si sia voluto chiudere prima il negoziato. «È inutile nascondere che ci siano delle divergenze di opinione», ha spiegato una fonte vicina a Harry e Meghan, che a marzo scorso, dopo l'annuncio fatto a gennaio 2020, si sono dimessi dal loro ruolo ufficiale per trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti per guadagnarsi da vivere grazie alla loro immensa popolarità.

meghan markle incinta principe harry

Una scelta di cui parleranno nel salotto televisivo più famoso d'America, andando contro tutti i principi di Elisabetta II e facendo tremare il palazzo, visti i temibili precedenti di interviste a cuore aperto, da quella leggendaria di Diana a quella più recente del principe Andrea sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Ma la scommessa di mettersi in proprio per Meghan e Harry sta pagando: nell'ultimo anno hanno firmato contratti multimilionari con Netflix e Spotify e anche se il loro libro, Finding Freedom, non ha avuto il successo sperato, i due sembrano ormai ben avviati verso un destino di lucrosa indipendenza. E la regina non poteva non volere assoluta chiarezza in una situazione del genere.

oprah winfrey agli emmy

Ora Harry dovrà rinunciare al suo ruolo nei Marines, che prima era di Filippo d'Edimburgo, ricoverato da qualche giorno per un malessere, a quello di comandante onorario della Raf e commodoro capo delle Piccole imbarcazioni e delle immersioni del Royal Naval Command. Anche i ruoli nel Commonwealth, che Meghan e Harry sentivano come più vicini alle loro sensibilità e ai loro progetti, passeranno di mano per cercare di interrompere subito la trama di una telenovela che, se lasciata crescere, rischia di travolgere tutti.

elisabetta ii principe harry meghan markle regina elisabetta ii oprah winfrey 1 la dichiarazione del principe harry e meghan markle meghan markle harry meghan e archie nel 2019 il principe harry e meghan markle 1 matrimonio harry e meghan harry e meghan harry e meghan harry e meghan sbevazzano meghan markle meghan markle meghan markle e il principe harry harry e meghan by osho la dichiarazione di buckingham palace sui sussex oprah winfrey 3 harry e meghan markle oprah winfrey 1 oprah winfrey PRINCIPE FILIPPO HARRY LA REGINA ELISABETTA DORIA RAGLAND E MEGHAN MARKLE CON ARCHIE HARRISON WINDSOR MOUNTBATTEN elisabetta ii, meghan, harry, william e kate LA REGINA ELISABETTA MEGHAN MARKLE E HARRY