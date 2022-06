QUANTO PENSI DI SCAMPARLA CON QUASI UN MILIONE DI EURO SUL POLSO? - UN RICCONE TURISTA AMERICANO È STATO RAPINATO IN CENTRO A BARCELLONA, IN PIENO GIORNO: INDOSSAVA UN OROLOGIO DA 800MILA EURO, UN HUBLOT BLACK CAVIAR BANG, RIVESTITO D’ORO BIANCO 18 CARATI E DIAMANTI - IL COLPO È STATO MESSO A SEGNO DA UNA BANDA DI NORDAFRICANI: PER RITROVARE LA REFURTIVA I MOSSOS D’ESQUADRA CATALANI METTERANNO IN AZIONE UN REPARTO AD HOC (MA ORMAI È DURA…)

Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

orologi svizzeri hublot 2

Nel quartiere gotico di Barcellona, in pieno centro, a soli due passi dall’hotel cinque stelle Mercer Hotel, sono bastati pochi momenti per mettere a segno un furto del valore di 800mila euro.

L’intero ammontare del bottino rappresentato da un solo orologio, sottratto a un ricchissimo americano che stava alloggiando nella struttura ricettiva. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, poco dopo le due del pomeriggio, compiuto da una gang composta da quattro uomini di origine nordafricana, stando a quanto ha raccontato la vittima del furto alla polizia.

orologi svizzeri hublot 4

I Mossos d’Esquadra catalani sono già in azione, alla ricerca dei responsabili, ma al momento non ci sono stati arresti. Gli agenti sono alla ricerca anche dell’orologio, un modello difficile da confondere con altri.

Il modello

Come mai un orologio che viene venduto negli Stati Uniti per un milione di dollari racchiudeva in sé un tale valore? Si trattava di un oggetto unico, uno svizzero Hublot Black Caviar Bang, rivestito d’oro bianco (18 carati) e diamanti finemente tagliati (un pavé di diamanti, come si dice nel gergo, in numero pari a 544), prodotto nel 2008 e realizzato da grandi designer.

orologi svizzeri hublot 1

Dotato di un complesso sistema di funzionamento, ogni particolare estetico è finemente combinato per essere un capolavoro di stile, gioielleria e orologeria. La realizzazione, racconta la descrizione del modello, ha richiesto oltre 2mila ore di «lavoro meticoloso», dalla scelta dei materiali pregiati come nella loro lavorazione. Tutto questo in tre centimetri di diametro e meno di otto millimetri di spessore del quadrante, che raccolgono in totale 148 componenti preziose.

orologi svizzeri hublot 3

L’operazione delle Forze dell’ordine

Per riuscire a trovare i ladri e a restituire l’orologio al legittimo proprietario, per quanto l’operazione sia molto difficile a distanza di qualche giorno (il furto è avvenuto martedì 7 giugno), le forze dell’ordine catalane si affideranno a un’unità specializzata dei Mossos d’Esquadra, che si occupa nello specifico dei furti di orologi di alta gamma.

orologi svizzeri hublot 5

Il fenomeno ai danni dei turisti che visitano Barcellona è da qualche tempo molto diffuso, ma si trattasse veramente del Black Hublot, si tratterebbe certamente un record, un colpo alla Arsenio Lupin, almeno per il valore della refurtiva, rispetto ad altri orologi che arrivano a costare “solo” 300mila euro.

Per appropriarsi di questi modelli pregiati c’è una vera e propria rete criminale, che nell’arco di poco tempo smista gli orologi di lusso rubati e trova modo di rivenderli nel mercato nero. Un modello unico magari risulterà più facile da rintracciare, per certi versi, ma per altri, per contrastare una simile organizzazione e combattere un tale fenomeno, non poteva che nascere un reparto specifico che provi ad essere all’altezza della sfida.