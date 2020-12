QUANTO POSSONO ESSERE ANSIOGENE LE FOTOGRAFIE? BUTTATE UN OCCHIO A QUESTI SCATTI PER SUDARE FREDDO: OLTRE A PERSONE PERICOLOSAMENTE IN BILICO, C’È UN’ONDA GIGANTE CHE STA PER ABBATTERSI SU UNA NAVE, IL GANCIO DI UN PARAPENDIO A UN SOFFIO DALL’APRIRSI E IL FINESTRINO DI UN AEREO RESO “SICURO” CON DEL NASTRO ADESIVO…

DAGONEWS

scatti ansiogeni 8

Persone da tutto il mondo hanno condiviso una selezione di scatti che dimostrano come, a volte, basta una foto per iniziare a sudare freddo. Tra gli scatti ansiogeni, raccolti online da The Fashion Ball, ci sono attrezzature da parapendio non sicure, un bicchiere in equilibrio sul bordo di un tavolo e un sandalo bloccato in una scala mobile. Immancabili le persone che rischiano la vita in bilico e un finestrino di un aereo col nastro adesivo che ha terrorizzato un turista.

