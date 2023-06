QUANTO SEI BELLA ROMA… COI TUOI ABUSI EDILIZI – LO SCORSO ANNO I VIGILI DELLA CAPITALE HANNO APERTO 200 FASCICOLI PER GRANDI E PICCOLI ABUSI NEL CENTRO DELLA CITTA’, TRA VERANDE VISTA PANTHEON, APERTURE DI FINESTRE O CANNE FUMARIE ILLEGALI – IL COMUNE HA STANZIATO UN MILIONE DI EURO PER DEMOLIRE GLI “OBBROBRI”. MENTRE L'ISPETTORATO EDILIZIO È INTASATO DA 61MILA RICHIESTE DI SANATORIA SOLO PER I CASI DEL MUNICIPIO I…

Estratto dell'articolo di Gabriella Cerami per “la Repubblica - Edizione Roma”

ABUSO EDILIZIO NEL CENTRO DI ROMA - LA REPUBBLICA

Centro storico. Patrimonio dell’Unesco. Tra il Pantheon e piazza Navona ecco che compare una veranda costruita abusivamente su un terrazzo con vista sui tetti di Roma, così da allargare la casa con una stanza più. […]

Siamo nel cuore della Capitale, trasformato in regno degli abusi edilizi dove i proprietari di singole abitazioni, ma anche i titolari di attività commerciali, decidono arbitrariamente di espandere i loro metri quadri, di aprire una finestra, quando invece sarebbe vietato, o di montare un condizionare installando la pompa di calore su una facciata vicino via del Corso.

ABUSO EDILIZIO A ROMA

Nel 2022 nel centro storico e nella zona di Prati la polizia ha effettuato 1334 controlli sulle norme edilizie rilevando 106 violazioni amministrative e 126 violazioni penali. Nei primi quattro mesi di quest’anno sono state fatte 451 verifiche, da queste sono emersi 57 comportamenti da multare e 53 violazioni penali.

Lo scorso anno nel I Municipio i Vigili Urbani hanno aperto 212 fascicoli in seguito a segnalazioni di privati o a verifiche da parte della polizia locale o degli uffici tecnici. Di questi procedimenti, 70 sono giunti alla fase finale con tanto di multa e richiesta di demolizione o di ripristino delle cubature originali.

Il fatto che ci sia una richiesta non significa che chi ha commesso l’abuso abbia voglia di rimediare. Anzi, spesso tutto rimane com’è. Ed è per questo che, quest’anno, al I Municipio è stato assegnato un budget di un milione di euro per consentire di avviare le gare d’appalto per le demolizioni d’ufficio e la rimozione delle opere più invasive.

SMANTELLAMENTO DI UN ABUSO EDILIZIO A TRASTEVERE - ROMA

[…] I primi sei mesi del 2023 sono in linea con l’anno precedente, finora sono stati aperti 110 fascicoli di cui 14 sono stati chiusi.

Ci sono poi i faldoni, e sono una montagna, che raggruppano le richieste di sanatoria che vengono presentate per rimediare a piccoli interventi fuori dalla norma ma anche a abusi macroscopici per cui si chiede la grazia. Parliamo di 61.526 richieste, che si sono accumulate negli anni, anzi nei decenni. Una mole di lavoro infinita, difficile da smaltire, se non impossibile. Gli uffici dell’Ispettorato edilizio non possono bastare per portare a termine tutte queste pratiche. […]

abusivismo edilizio ABUSO EDILIZO A ROMA