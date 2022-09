QUANTO VALE LA MONARCHIA BRITANNICA? SULLE FINANZE DEI REALI ALEGGIA IL SEGRETO MA IL "CROWN ESTATE" AMMONTA A OLTRE 19 MILIARDI DI EURO MENTRE GLI INGLESI COSTANO AI SUDDITI 400 MILIONI DI STERLINE L’ANNO (CIRCA 1,50 STERLINA A TESTA) – UN PATRIMONIO FRUTTO DI UNA GALASSIA DI DUCATI, PROPRIETÀ, FONDI, EREDITÀ GENERAZIONALI OSCURE – MA OCCHIO PERCHÉ SE GLI INGLESI TENGONO IN PIEDI LA BARACCA C’È UN MOTIVO: LA “FIRM” PORTA ALL’ECONOMIA INGLESE 2,2 MILIARDI DI EURO TRA VALORE DEL BRAND E TURISMO…

Quanto vale la monarchia britannica? Il valore esatto è molto difficile da calcolare. La Rich List del “Sunday Times” ha calcolato che il patrimonio netto personale della regina sia di 370 milioni di sterline, mentre l'autore ed esperto reale David McClure lo ha stimato in 400 milioni di sterline. Altre stime parlano una cifra vicina al miliardo. Brand Finance stima che il valore del capitale della monarchia sia di 67,5 miliardi di sterline.

Un calcolo reso difficile perché sulle finanze reali aleggia il segreto. Qualsiasi eredità che passa da "sovrano a sovrano" - da Elisabetta a Carlo, ad esempio - è esente dall'imposta di successione per un accordo approvato dal governo del Regno Unito nel 1993 per preservare la ricchezza reale. Ciò include la Crown Estate, un vasto portafoglio di terreni e proprietà con un patrimonio di 15,2 miliardi di sterline, che non appartiene ai vari sovrani, ma sono proprietà della corona come istituzione. La tenuta è composta da immobili di prim'ordine nel centro di Londra, centri commerciali, foreste e parchi eolici.

La monarchia è ufficialmente finanziata dai contribuenti, il Sovereign Grant, un importo calcolato dal 15% al 25% del profitto della Crown Estate. Nel 2021-2022, il rapporto finanziario della famiglia reale lo ha calcolato in 86,3 milioni di sterline. Ma soprattutto, la Sovereign Grant non è tutto il denaro che riceve la monarchia. La sicurezza è pagata dalla polizia metropolitana e il duca di Cornovaglia (prima Carlo, ora principe William) riceve fondi dal Ducato di Cornovaglia, un altro enorme portafoglio di terreni e proprietà che si stima valgano più di 1 miliardo di sterline. (Secondo la BBC, questo portafoglio genera circa 20 milioni di sterline all'anno di profitti.)

Il monarca controlla anche il Ducato di Lancaster, con un patrimonio di circa 652 milioni di sterline. (Questo portafoglio genera circa 20 milioni di sterline all'anno.) Tenendo conto di tutto ciò, il gruppo di campagna antimonarchia “Republic” sostiene che il "vero costo" della monarchia è di 345 milioni di sterline l’anno. Mentre il sito web ufficiale reale suggerisce che la monarchia costa "1,29 sterline a persona nel Regno Unito".

Nel 2017 i "Panama Papers" - una serie di documenti relativi al modo in cui persone e società facoltose usano i paradisi fiscali - hanno rivelato che il Ducato di Lancaster (di proprietà del monarca) aveva investito milioni di sterline alle Isole Cayman.

I giornalisti hanno anche scoperto che il Ducato di Cornovaglia (di proprietà di Carlo, allora erede al trono) ha investito in una società offshore che ha fatto pressioni contro gli accordi sui cambiamenti climatici. Queste rivelazioni sollevano una seri di interrogativi sulla mancanza di trasparenza e sull'etica di alcune decisioni finanziarie della monarchia.

Inoltre Carlo si è impegnato affinché il Ducato di Cornovaglia si trasformasse in un impero da un miliardo di sterline: sotto la sua proprietà, il ducato ha assunto team di manager professionisti che hanno aumentato il valore e i profitti del portafoglio di un 50%. Genera milioni di sterline all'anno dalla locazione.

Charles è stato anche coinvolto nella costruzione di Poundbury, una "estensione urbana" di 400 acri della città di Dorchester, costruita sul territorio del Ducato di Cornovaglia e progettata secondo la sua visione di un'architettura. La comunità ospita circa 4.000 persone. Nonostante operi come una società, il Ducato di Cornovaglia non paga le tasse sulle società.

Inoltre, negli ultimi anni Carlo è stato coinvolto in varie controversie per le donazioni alla fondazioni di beneficenza che operano in suo nome. A giugno, il Sunday Times ha riferito che Charles aveva accettato 3 milioni di euro in contanti infilati in borse della spesa e valigie dall'ex primo ministro del Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

C'è il presunto scandalo "cash for honours", in cui un uomo d'affari saudita avrebbe fatto donazioni a enti di beneficenza di Charles in cambio del cavalierato e della cittadinanza. Charles ha negato di esserne a conoscenza.

PALAZZI, CASTELLI, DUCATI IL TESORO DELLA CORONA VALE QUASI 30 MILIARDI

Quanto vale "The Crown", ovvero il patrimonio della Famiglia reale britannica dopo la morte della regina Elisabetta? Una risposta univoca non c'è. Ma una certezza sì: miliardi, tanti. Le stime più credibili vanno da 17 a 24 miliardi di sterline, ossia da poco più di 19,5 a 28 miliardi di dollari (e quindi euro) per Forbes. È la summa di una galassia di ducati, proprietà, fondi, eredità generazionali oscure, vedi il testamento del principe Filippo morto l'anno scorso, che non verrà svelato per almeno un secolo.

Tuttavia, c'è molta più trasparenza che in passato e quindi qualche calcolo si può farlo. Iniziamo dal "Crown Estate", quel colossale portfolio di asset, decine di migliaia di ettari di terreni, business e patrimonio immobiliare come il castello di Windsor e, nel centro di Londra, da Oxford Street a Mayfair per 19 miliardi di euro complessivi. Una fortuna che risale addirittura al 1066 e alla conquista normanna, ma che re Giorgio III nel 1760 concesse in gestione allo Stato britannico. In cambio, l'erario versa ai proprietari nominali, ossia il monarca e la sua famiglia, una cifra pari al 15% dei proventi, che però dal 2016 al 2027 è stata innalzata al 25% per ovviare alle spese di ristrutturazione di Buckingham Palace.

Questo "stipendio" ai reali, che in gergo si chiama "Sovereign Grant" e che solo l'anno scorso ha totalizzato 99 milioni di euro, è "concesso" ai sovrani britannici, dopo quel "beau geste" di Giorgio III per coprire le spese ordinarie, di manutenzione, obblighi, eventi, spostamenti. In verità, per i contribuenti non è una spesa enorme, neanche 1,5 sterline all'anno. A queste però vanno aggiunti i fondi ai Windsor per la loro sicurezza personale, per i quali non viene mai fornita una cifra ufficiale, ma dovremmo essere oltre i 100 milioni di sterline. Tuttavia, secondo i gruppi repubblicani, insieme alle spese collaterali, si arriverebbe a 400 milioni di sterline all'anno di aggravio per il Tesoro.

Poi ci sono i ducati e patrimoni privati della Corona. (…) Gli asset di quello di Cornovaglia, complessivamente, sono stati valutati, scrive il Guardian, poco meno di 1,2 miliardi di euro e Carlo vi ha guadagnato solo l'anno scorso quasi 24 milioni. Mentre, grazie all'eredità che riceverà dopo la morte di nonna Elisabetta, William vedrà schizzare il suo patrimonio personale, tra asset e liquidità, da circa 40 milioni a 1,3 miliardi di euro. Infine, ci sono i patrimoni personali, come dicevamo, come quelli che appartenevano alla Queen e che ora passano a Carlo. Non solo Balmoral e Sandringham, ma anche tante piste per cavalli amatissimi dalla regina. (…)

