QUARANT’ANNI DA CATERPILLAR – SE ANCORA VI CHIEDETE COME ABBIA FATTO MEGHAN MARKLE A DIVENTARE UNA DELLE DONNE PIÙ FAMOSE AL MONDO CHIEDETELO A CHI LE È STATO ACCANTO – IL PADRE, CHE HA SPESO TUTTO PER LEI, È STATO CANCELLATO COSÌ COME TUTTE LE PERSONE CHE NON SONO PIÙ UTILI ALLA SUA SCALATA – GLI EX COMPAGNI, INCAPACI DI DARLE VISIBILITÀ, E QUEI REGISTI CHE NON LE DAVANO ABBASTANZA SPAZIO – UN GIORNO SFANCULÒ UN AUTISTA PERCHÉ L'ASPETTAVA IN AEROPORTO CON UN CARTELLO CHE…

Vittorio Sabadin per "la Stampa"

Meghan con Thomas Markle e la mamma Doria Ragland

Meghan Markle compie oggi 40 anni. Non ci saranno ricevimenti nella villa di Montecito, niente ospiti dalla vicina Hollywood. Forse Harry le farà una sorpresa portandola da qualche parte. Sarebbe bello, ma improbabile, fosse dal suocero Thomas, che vive a soli 300 chilometri di distanza, che non parla con la figlia da tre anni, e che non ha mai incontrato Harry, né i suoi due nipoti. Oggi Thomas penserà a quella bambina che ha tenuto in braccio 40 anni fa, e per la quale ha speso quasi tutti i suoi soldi assistendola e facendola studiare nelle migliori scuole. «Ne era pazzo - ha detto il fratello Thomas jr -. Passava con lei ogni minuto libero». Ma non è bastato. Meghan ha cancellato il padre come altre persone che l'hanno aiutata a salire la scala sociale.

meghan markle e il padre

Nikki Priddy, un'ex amica, ha confermato: «Meghan è calcolatrice nel modo in cui gestisce le relazioni. Quando decide che non fai più parte della sua vita ti spegne: non c'è niente da negoziare». Il padre, direttore delle luci a Hollywood, le aveva procurato qualche particina, come aveva fatto Trevor Engelson, un produttore, il suo primo marito. Ma niente era mai abbastanza: Meghan litigava con i registi che non le davano abbastanza spazio. Quando liquidò Engelson, mise in una busta l'anello di fidanzamento e la fede, e glieli spedì senza una parola. Mentre girava Suits visse con Cory Vitiello, il più famoso chef di Toronto, che conosceva quelli che contano.

il principe harry meghan markle

Pensò di essere diventata una grande diva. Se la prese con un autista, perché l'aspettava all'aeroporto con un cartello che a suo giudizio avrebbe potuto richiamare folle di ammiratori. «Sebbene abbia attribuito la sua mancanza di successo a non essere abbastanza bianca o abbastanza nera - ha scritto la biografa Lady Colin Campbell -, il fatto è che la sua fisionomia, non la razza, era il problema. Meghan non era così bella, sexy e memorabile da saltare all'occhio». Ma era tenace, intelligente e ambiziosa.

Meghan Markle in Suits

Alla fine di Suits, nel 2016, se ne andò a Londra. Chiese alle amiche di presentarle qualche inglese ricco e famoso, e molti si domandano come abbia fatto a conquistare il più famoso. L'ha spiegato una sua amica: «Non importa se è un uomo o una donna. Quando Meg vuole risucchiarti nella sua orbita, sa che l'adulazione funziona: "Sei meraviglioso, tutto ciò che fai è grande, non voglio altro da te se non ammirarti". Gli uomini non resistono: ha fascino, un'apparente vulnerabilità che conquista».

meghan markle

Dopo avere verificato che il suo posto nella Royal Family sarebbe stato per sempre in seconda o terza fila, Meghan ha deciso il divorzio. Ora è tornata sotto ai riflettori a Hollywood, dove un tempo nessuno la voleva. I suoi primi 40 anni sono stati spesi bene, con grande profitto. Ma il meglio, dice chi la conosce bene, deve ancora venire.

