LA QUARANTENA FA MALE ALLA TESTA - DA SETTIMANE UN INQUILINO DI UN PALAZZO DI VIA TIGRÈ, AL QUARTIERE AFRICANO A ROMA, ALLE 18 SI AFFACCIA E ORGANIZZA UN SOLITARIO FLASH MOB DI MEZZ’ORA A TUTTO VOLUME, CON TANTO DI MEGAFONO, CANTANDO LE CANZONI DEI RICCHI E POVERI - I VICINI NE HANNO LE PALLE PIENE E HANNO CONTATTATO I VIGILI CHE PERO’ HANNO RISPOSTO CHE…

Paolo Conti per https://roma.corriere.it/

Toccanti i balconi «animati», in questi giorni di quarantena. Ma non sempre le esibizioni sono gradite dai vicini. Così succede da settimane che un solitario performer, alle 18 in punto, si affaccia sul suo balcone in via Tigrè, al quartiere africano, e organizza un solitario flash mob di circa mezz’ora a tutto volume, con tanto di megafono e con una particolare predilezione per i brani dei Ricchi e Poveri.

ROMA - IL PERFORMER DI VIA TIGRE SI ESIBISCE DAL BALCONE

Moltissimi i lettori del «Corriere» che abitando in quella via e nei dintorni (via Tripolitania, via Gadames) hanno scritto alla rubrica «Una città mille domande», sul forum che appare su roma.corriere.it. Parecchie le testimonianze anche di semplici passanti appena usciti dalla fermata della metropolitana di viale Libia. Gli «spettacoli» sono stati sospesi solo nei rari giorni di pioggia. I numerosi lettori raccontano di aver contattato i vigili urbani, sentendosi rispondere che in questo periodo hanno altre emergenze. Sono state avanzate molte proteste, sia al performer che all’amministrazione del palazzo, ma senza alcun successo. La segreta speranza degli abitanti di via Tigrè e che ora, con la fine del periodo più stringente del divieto di circolazione, il performer solitario sospenda le sue apparizioni .