22 mar 2020 09:28

È QUARANTENA PER TUTTI – LIAM GALLAGHER RIADATTA LA HIT DEGLI OASIS “WONDERWALL” PER INVITARE LE PERSONE A LAVARSI LE MANI E LA FA DIVENTARE “WONDERWASH” – POI PRESO DALLA NOIA FA ANCHE “SOAPERSONIC” E CHAMPAGNE “SOAPERNOVA” – L’ALTRO GIORNO AVEVA INVITATO IL FRATELLO NOEL A FARE UNA REUNION PER BENEFICENZA. MA I CONCERTI SONO VIETATI. INTENDEVA VIA SKYPE? – VIDEO