27 set 2023 14:43

E AL QUARTO GIORNO L'AMMIRAGLIO SOKOLOV RESUSCITÒ – IL COMANDANTE DELLA FLOTTA RUSSA DEL MAR NERO, DATO PER MORTO DA KIEV IN UN BOMBARDAMENTO A SEBASTOPOLI, È RIAPPARSO IN UN FILMATO, DURANTE UNA RIUNIONE TRA ALTI UFFICIALI DI MOSCA. MA LE IMMAGINI SUSCITANO DUBBI: L’AMMIRAGLIO È IN VIDEO-COLLEGAMENTO E NON PARLA – L'UCRAINA RIBADISCE LA SUA VERSIONE, ANCHE SE AMMETTE DI NON AVER IDENTIFICATO I CADAVERI DEI MILITARI UCCISI NEL RAID. MENTRE LA CASA BIANCA NON CONFERMA NÉ SMENTISCE… – VIDEO