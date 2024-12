6 dic 2024 08:00

QUASI 100 EX DIPLOMATICI E DIRIGENTI DELL'INTELLIGENCE E DELLA SICUREZZA NAZIONALE DEGLI STATI UNITI SONO ALLARMATI PER LA NOMINA, VOLUTA DA TRUMP, DI TULSI GABBARD A DIRETTORE DELLA NATIONAL INTELLIGENCE: HANNO ESORTATO I LEADER DEL SENATO A PROGRAMMARE UDIENZE A PORTE CHIUSE PER CONSENTIRE UN ESAME COMPLETO DEI FILE DEL GOVERNO DELL'EX DEPUTATA - IN PASSATO GABBARD AVEVA RILANCIATO TESI DELLA PROPAGANDA RUSSA E FATTO UNA VISITA SEGRETA AD ASSAD, METTENDO IN DISCUSSIONE LE CONCLUSIONI DELL'INTELLIGENCE USA SUL FATTO CHE IL DITTATORE SIRIANO AVESSE USATO ARMI CHIMICHE CONTRO I CIVILI…