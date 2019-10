QUASI QUASI MI FACCIO UN BIDET - UN ALCE È FINITO IN UNA PISCINA DI UNA CASA NEL NEW HAMPSHIRE ED È RIUSCITO A USCIRE SOLO GRAZIE ALL’AIUTO DELLA FAMIGLIA CHE SI È INGEGNATA PER FARGLI RICONQUISTARE LA LIBERTÀ: IL GRUPPO HA CALATO UNA SCALETTA E CON UNA CORDA…(VIDEO)

DAGONEWS

Sorpresa per una famiglia nel New Hampshire, negli Stati Uniti, che ha trovato un alce nella sua piscina. Dopo aver vagato nel giardino di casa l’animale è finito in acqua dove è rimasto per una notte non riuscendo a uscire.

L’indomani mattina la famiglia si è ingegnata per riuscire ad aiutare l’alce a uscire dalla piscina che non aveva le scalette. Un uomo ha messo dentro l’acqua una scala e con una corda ha aiutato l’animale a tornare in libertà.

