Estratto dell'articolo di Emilio Orlando per www.leggo.it

rilievi dopo l omicidio di fabrizio piscitelli

Nuovi sviluppi sui contorni misteriosi che, a distanza di quattro anni, ancora avvolgono uno degli omicidi di mala più significativi avvenuti nella Capitale. Lo scooter e la pistola utilizzati dal killer, che il 7 agosto del 2019 su una panchina del parco degli Acquedotti al Tuscolano, a Roma, uccise Fabrizio Piscitelli alias Diabolik appartenevano a un poliziotto che ne aveva denunciato il furto tre giorni prima dell'omicidio.

fabrizio piscitelli diabolik

Il sovrintendente capo di 48 anni, che al commissariato Romanina si presentò per fare la denuncia di furto, dichiarò al sottufficiale dell'ufficio denunce di aver parcheggiato lo scoter “Piaggio Beverly" in viale Antonio Ciamarra 155 e di non averlo più trovato quando era andato a riprenderlo. Nel bauletto [...] c'era uno zainetto con la pistola d'ordinanza e un caricatore completo di 15 munizioni.

[...] l'inchiesta riparte proprio da questo punto. Dai tabulati telefonici [...] non ci sarebbero contatti sospetti tra il poliziotto che denunciò il furto e i tre indagati. Non si esclude, però, che le conversazioni avvenissero tramite apparati criptati, che non risultano intestati formalmente alle persone coinvolte. [...]

