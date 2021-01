QUATTRO ZAMPE, DUE IDIOTI E UN GUINZAGLIO - IN CANADA UNA 24ENNE È STATA FERMATA DALLA POLIZIA DURANTE IL COPRIFUOCO MENTRE PORTAVA AL GUINZAGLIO IL MARITO 40ENNE: AGLI AGENTI LA SVALVOLATA HA DETTO CHE STAVA PORTANDO A SPASSO IL SUO CANE, INDICANDO IL COMPAGNO – LA COPPIA DI MATTI È STATA RISPEDITA A CASA CON UNA MULTA DI…

Una coppia in Canada è stata multata dopo che la polizia ha fermato la donna che portava a spasso il marito come un cane dopo il coprifuoco. Secondo quanto riferito, la donna, 24 anni, è stata fermata mentre “portava a spasso” il suo coniuge quarantenne al guinzaglio in Quebec dove è entrato in vigore un coprifuoco dalle 20 alle 5 per limitare i contagi.

La coppia è stata fermata alle 21:00 di sabato, circa un'ora dopo l'inizio del nuovo coprifuoco. Durante il rigido coprifuoco del Quebec, le persone possono uscire di casa in pochi casi, come cercare aiuto medico o portare a spasso il cane nel raggio di un km da casa.

«Uno di loro aveva l'altro al guinzaglio e la donna ha detto che stava portando il suo cane, indicando il suo partner, a fare una passeggiata, come consentito dalle eccezioni previste dal premier del Quebec ai sensi della legge sul coprifuoco» ha raccontato una portavoce del dipartimento di polizia di Sherbrooke.

La coppia non si è mostrata cooperativa e ha continuato a insistere sulla legittimità della loro uscita e alla fine è stata spedita a casa con una multa di circa mille euro in tasca.

