15 lug 2024 18:44

QUEGLI ETERNI PERDENTI DEGLI INGLESI ANCORA ROSICANO PER EURO 2020 – POCO PRIMA DI SPAGNA-INGHILTERRA, GIORGIO CHIELLINI È ENTRATO IN CAMPO CON LA COPPA DEGLI EUROPEI IN MANO PER IL TRADIZIONALE PASSAGGIO DI TESTIMONE DALLA SQUADRA DETENTRICE DEL TITOLO – L'EX DIFENSORE AZZURRO È STATO ACCOLTO DA UNA BORDATA DI FISCHI DA PARTE DEI TIFOSI D'OLTREMANICA, CHE NON HANNO DIMENTICATO LA SCOPPOLA RIMEDIATA IN FINALE A WEMBLEY TRE ANNI FA – CHIELLINI HA RISPOSTO CON UNA RISATA E CON UN BACIO ALLA COPPA… – VIDEO