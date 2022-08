QUEI BRAVI RAGAZZI - LA NOTTE FOLLE DEI MANESKIN AGLI MTV AWARDS DI NEW YORK DOVE DAMIANO SI È PRESENTATO COL CHIAPPONE PELOSO AL VENTO E VICTORIA HA DESTATO SCANDALO DOPO CHE IL PICCOLO COPRICAPEZZOLO LE SI È STACCATO - IL RESTO È RACCONTATO SUI SOCIAL CON UN MEGA BOOK FOTOGRAFICO DEL BACKSTAGE: LINGUACCE ALL’OBIETTIVO, LA BASSISTA CHE TOCCA IL CULO DEL FRONTMAN, POSE PROVOCANTI E … VIDEO

maneskin agli mtv awards 6

Sedere al vento per Damiano e petto nudo coperto solo da un adesivo per Victoria, durante la serata degli Mtv Awards Vma a New York, i Maneskin non hanno avuto paura di scoprirsi. C’è stato addirittura un imprevisto: l’adesivo sul seno della bassista si è staccato e l’immagine è stata censurata. Durante l’evento che ha visto trionfare la cantante Taylor Swift per il miglior video, anche la band romana si è aggiudicata un premio: miglior video alternativo per «I wanna be your slave».

Così, per la prima volta, degli artisti italiani hanno impugnato il Moon Person. Dopo l’esibizione scatenata, i quattro rocker si sono divertiti a scattare delle foto con i Red Hot Chili Peppers. Gli artisti sono approdati nella Grande Mela dopo aver affrontato tre tappe del tour in Giappone, Paese che hanno amato molto e vissuto a pieno tra karaoke, cibo tipico e tatuaggio ricordo.

maneskin agli mtv awards 10

I fan nipponici sono impazziti per le loro esibizioni e Damiano, grande tifoso giallorosso, ne ha addirittura fotografato uno con la maglia della Roma. Una conferma del successo internazionale del gruppo. I quattro hanno di recente ricevuto un video di ringraziamento perfino dai fan ucraini che gli hanno detto: «La vostra musica aiuta a zittire i suoni delle esplosioni».

