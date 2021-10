QUEL CHE RESTA DEL PONTE – LE IMMAGINI DEI DANNI AL PONTE DI FERRO DI ROMA, DOPO IL DEVASTANTE INCENDIO DELLA NOTTE, RIPRESE DA UN DRONE – LE FIAMME SAREBBERO PARTITE DALLE STERPAGLIE E DALLA BARACCOPOLI SOTTO LA STRUTTURA. IL ROGO SI È POI PROPAGATO AI CAVI ELETTRICI E ALLE TUBATURE DEL GAS, AVVOLGENDO IL PONTE – I RESIDENTI: “BISOGNA BONIFICARE LE SPONDE DEL TEVERE, TOGLIERE GLI INSEDIAMENTI. NON È LA PRIMA VOLTA CHE PARTONO DA LÌ GLI INCENDI E NON SARÀ L'ULTIMA SE RIMARRÀ IN STATO DI ABBANDONO” - VIDEO

Roma, i danni al Ponte di Ferro dopo l'incendio ripresi dal drone

IL PONTE DI FERRO DOPO L'INCENDIO 3

1 - ROMA, I DANNI AL PONTE DI FERRO DOPO IL ROGO E I CROLLI: IL VIDEO DAL DRONE

Da www.corriere.it

In un video i danni provocati dal devastante incendio che ha distrutto il Ponte delle Industrie di Roma. Le immagini riprese dal drone mostrano la passerella di servizio crollata a causa delle elevate temperature generate dalle fiamme.

2 - INCENDIO ROMA: FIAMME ALIMENTATE DA STERPAGLIE

(ANSA) - Sarebbero partite e alimentate dalle sterpaglie le fiamme che ieri sera hanno coinvolto il Ponte dell'Industria a Roma. E' quanto si ipotizza al momento. L'incendio, sviluppato nella parte sottostante al ponte, si sarebbe poi propagato a cavi elettrici ed alcune tubature del gas avvolgendo poi il ponte. Si attende la relazione tecnica dei vigili del fuoco per avere un quadro più preciso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

IL PONTE DI FERRO DOPO L'INCENDIO 2

3 - INCENDIO ROMA: EVACUATI TRE LOCALI, NESSUN INTOSSICATO

(ANSA) - Tre locali sono stati evacuati a scopo precauzionale nella notte per il maxi rogo che ha coinvolto il ponte dell'Industria a Roma. Non si segnalano intossicati ne' feriti. La prima pattuglia intervenuta è stata dei Carabinieri della Compagnia Trastevere che era casualmente in transito. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

roma incendio al ponte di ferro 3

4 - INCENDIO ROMA:PROCURA ATTENDE INFORMATIVA PER AVVIO INDAGINE

(ANSA) - La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa dalle forze dell'ordine in relazione all'incendio che questa notte ha danneggiato il Ponte dell'Industria, noto come 'Ponte di ferro'.

Dopo l'arrivo dell'incartamento i magistrati procederanno alla formale apertura del fascicolo di indagine. Le fiamme hanno interessato la zona del passaggio dei cavi e delle condotte del gas.

Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. L'indagine dovrà accertare l'origine dell'incendio che in poche ore ha avvolto l'intera struttura danneggiandola gravemente.

QUELLO CHE RESTA DEL PONTE DI FERRO DOPO L INCENDIO

5 - INCENDIO ROMA: ABITANTI, BISOGNA BONIFICARE INSEDIAMENTI

(ANSA) - "Bisogna bonificare sulle sponde del Tevere, togliere insediamenti e sterpaglie". A ripeterlo alcuni cittadini che vivono in zona Ostiense dove nella notte si è sviluppato il maxi incendio che ha interessato il ponte dell'Industria.

incendio al ponte di ferro di roma ostiense 3

"Non è la prima volta che partono da lì gli incendi e non sarà l'ultima se rimarrà in stato di abbandono", dice Annamaria che si ferma a guardare con il marito da lontano il ponte distrutto dal rogo. In tanti stanno arrivando nella zona del ponte stamattina per guardare a distanza i danni e scattare qualche foto. "E' incredibile che abbia preso fuoco un ponte di ferro - dice Mario - ci sarò passato centinaia di volte". (ANSA).

