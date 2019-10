QUELLA SERPE DEL MIO AMICO – ESPERIENZA TERRIBILE PER UN BAMBINO INDONESIANO INVOGLIATO DA ALCUNI AMICI A SFIDARE UN PITONE: IL PICCOLO È STATO COSTRETTO A TIRARE FUORI LA LINGUA A POCHI CENTIMETRI DA UN SERPENTE CHE FA UN BALZO IN AVANTI E GLIELA MORDE – IL PICCOLO SI DISPERA, PIANGE, TENTA DI LIBERARSI DAVANTI AGLI AMICI CHE SE LA RIDONO…(VIDEO)

SERPENTE MORDE LINGUA DI UN BIMBO

DAGONEWS

serpente afferra la lingua di un bimbo 1

Esperienza terribile per un ragazzino indonesiano coinvolto in una bravata da un gruppo di amici più grandi. Come si vede nelle immagini registrate a Makassar, in Indonesia, un ragazzetto viene invogliato a tirare fuori la lingua mentre un amico tiene in mano un piccolo pitone a pochi centimetri dal suo viso.

Il serpente fa un balzo in avanti e gli afferra la lingua. Il bimbo cerca disperatamente di fargli mollare la presa, piange, si dispera mentre tutti attorno a lui sghignazzano. Dolorante si accascia e si porta le mani alla bocca. il video si interrompe con il ragazzino accovacciato che si asciuga le gocce di sangue.

serpente afferra la lingua di un bimbo 2 serpente afferra la lingua di un bimbo 3