DAGONEWS

sesso

A ognuno di noi è capitato di mentire al proprio partner. Ma le donne hanno la tendenza a farlo più spesso. Ecco perché la sexperta Tracey Cox ha stilato un elenco in quattordici punti che spiega quello che le donne non dicono riguardo al sesso e ai sentimenti.

Quanto ci masturbiamo

Uno studio pubblicato sul Journal of Sex Research su circa 3.000 uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ha rilevato che l'85,5% delle donne e il 98,9% degli uomini si masturbano.

E questo non vuol dire che le donne non desiderino il loro partner o lo amino meno. Ma potrebbe significare che il partner deve lavorare sulla sua tecnica o che si deve essere più onesti riguardo a ciò di cui abbiamo bisogno per un orgasmo.

sesso

Abbiamo sogni sexy (che non coinvolgono il partner)

Quello strano sogno in cui fai sesso con la tua migliore amica, o con una donna o sei al centro di un’orgia: sì, sono sogni che fanno anche le donne.

Ciò su cui davvero fantastichiamo

Mettiamola così: non ha nulla a che fare con il passeggiare lungo una spiaggia romantica, mano nella mano, per poi fare l'amore sulla battigia mentre le onde si infrangono su di noi. Le fantasie femminili sono altrettanto sporche di quelle maschili. Perché poi non si è altrettanto avventurosi a letto? Le fantasie sono scenari sessuali di cui si ha il pieno controllo. Si può lasciare che l’immaginazione vada in luoghi in cui non si oserebbe mai andare nella vita reale.

Se abbiamo tradito

sesso tantrico 8

Nessuno vuole un traditore e nessuno vuole essere tradito, specialmente se si tratta di una donna. La donna dovrebbe essere naturalmente predisposta alla monogamia, meno subdola e meno interessata al sesso. Sbagliato su tutti i fronti. Un recente studio statunitense ha rilevato che il 50% delle donne ha tradito i propri partner. Le persone tradiscono. Ciò che è importate è capire perché lo hanno fatto.

sesso tantrico 6

Quanto odiamo il ciclo

Molti uomini hanno l'impressione che alle donne piaccia avere il ciclo, che sia una specie di "cosa da ragazze" che rende parte di un club esclusivo. Perché gli uomini pensano che alle donne piaccia essere lunatiche, incredibilmente irritabili, pungenti e infastidite per sette giorni al mese prima che arrivi? O passare la settimana del ciclo a preoccuparsi di sporcarsi o a lottare contro crampi dolorosi? Non c’è nulla di più sbagliato.

Quanti incontri sessuali abbiamo avuto

Le donne sono ancora giudicate male da molti uomini se si dedicano al sesso occasionale. Molto più facile ridurre la quantità a una cifra accettabile. Tutto cambia in base a quanto si sta con un uomo conservatore o quanto si investe sul futuro.

sesso mentre la compagna dorme

Volete davvero sapere cosa abbiamo fatto con gli ex?

Non ha senso chiedere e non ha senso sapere. Punto.

Se il pene è davvero un po' piccolo

Se il pene è più piccolo della media, voi uomini lo sapete già. Non c’è bisogno che aggiungiamo altra paranoia. Quello che fate con la lingua e con le dita è molto più importante.

Quanto tempo vogliamo che il sesso duri

Perché gli uomini pensano che le donne vorrebbero che il sesso durasse ore? Anche alle donne piacciono le sveltine come il sesso da venti, trenta o dieci minuti. Dipende tutto dall’umore: la resistenza è sopravvalutata.

sesso 3

Se abbiamo segretamente aggiunto del lubrificante

Non c’è nulla di male se la vostra compagna aggiunge del lubrificante. Non sta mentendo su quanto è eccitata, visto che la lubrificazione dipende da diverse cose, tra le quali l’interazione con il medicinale e il ciclo o la disidratazione. L'aggiunta di lubrificante è a volte necessaria: fa sì che tutto vada meglio per tutti.

sesso 2

Quanto desideriamo che vi piaccia il nostro vibratore

La vibrazione è il modo più efficace per stimolare il clitoride. A volte, se perdiamo il momento, l'unico modo per raggiungere l'orgasmo è usare il nostro fidato amico. Ciò non significa che l’uomo abbia fallito come amante se si diventa un trio. Il nostro vibratore è amico anche dell’uomo, non è la concorrenza.

sesso 1

Quanto ci mettiamo davvero per raggiungere l'orgasmo

Nei film porno, le donne impiegano in media da due a tre minuti per raggiungerlo. Se stiamo fingendo, dilateremo il tempo a cinque minuti. Se siamo completamente onesti, potrebbero essere necessari dai dieci ai venti minuti di stimolazione esperta e costante. Non c'è un tempo prestabilito. Tutto dipende dall'umore.

Mentire

Se prestate attenzione ai due punti precedenti, non avrete bisogno di mentire.

sesso al buio 1

Quanto è spaventoso essere una donna

Avere il ciclo rende vulnerabili, camminare sole a tarda notte fa sentire insicure e sorridere rende civettuole. Questa è la vita da donna. Anche in una relazione può essere davvero difficile fidarsi e lasciarsi andare. Le foto hot finiscono in posti che non dovrebbero. Ogni donna che abbia portato a casa un uomo ha valutato il rischio che lui potesse potenzialmente violentarla o ucciderla. Questa è la verità e tutti gli uomini hanno bisogno di saperla.

