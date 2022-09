QUEST'INVERNO TUTTI A MESSA CON CANDELE E TRAPUNTA - I PARROCI ITALIANI SPENGONO LE LUCI E I RISCALDAMENTI DELLE LORO CHIESE PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE: "VIVIAMO DI OFFERTE, COME POSSONO I FEDELI DARE UN EURO SE NON CE L'HANNO NEANCHE LORO?" - A ROMA IL VICARIATO HA ORGANIZZATO UN INCONTRO CON I FORNITORI DI ELETTRICITÀ E GAS PER SOSTENERE I PARROCI CHE GESTISCONO GRANDI STRUTTURE IN ZONE DISAGIATE...

C'è chi ha già preventivato che riscalderà di meno la chiesa, chi tira fuori le stufe a legno, chi abbasserà le luci. Qualcuno arriva a chiedere aiuto ai fedeli, o a pubblicare sui social la bolletta. Ma per la maggior parte dei parroci italiani il caro-energia alle viste preoccupa soprattutto perché inciderà sulle persone povere, che già oggi si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto.

Don Ignazio Serra, parroco di Santa Sofia a San Vero Milis (Oristano) ha spento il campanile: [...] «L'inflazione mette tutti in ginocchio, parrocchie comprese: viviamo di offerte, come possono i fedeli dare un euro se non ce l'hanno neanche loro?». L'apprensione travalica le mura della canonica e arriva sui social.

Problemi diversi a Longarone (Belluno). La parrocchia è in cemento a forma di onda, per richiamare il dramma della diga del Vajont. «Già è difficile da riscaldare in tempi normali », spiega il parroco: «Faremo la messa feriale in una cappellina più piccola e la domenica chiederemo ai fedeli di vestirsi più pesanti», prosegue don Augusto Antoniol.[...]

[...] E a Roma il Vicariato ha avviato un dialogo con i fornitori di elettricità e gas per perorare la causa di parroci che gestiscono grandi strutture, in particolare in zone disagiate, offrendo servizi pastorali e sociali al territorio. C'è stato un primo incontro promettente per cercare di calmierare le bollette. La diocesi, inoltre, ha un ufficio apposito che assiste le parrocchie nella transizione ecologica, aiutando a sostituire vecchie caldaie e incrementare i pannelli solari.

Non è escluso, poi, che un aiuto, al Laterano come ad altre parrocchie in tutta Italia, arrivi dalla Conferenza episcopale italiana, così come è già avvenuto durante la pandemia. A Milano da alcuni anni le parrocchie hanno creato la rete del Gad (Gruppo di acquisto diocesi) per acquistare energia e gas a prezzi vantaggiosi. «Siamo preoccupati né più né meno di tutti gli italiani», taglia corto don Alberto Vitali, parroco di Santo Stefano Maggiore. [...]

Qualche sacrificio può fare bene all'anima: in Franciacorta, don Claudio Paganini è impegnato da tempo a favore dell'ambiente. [...] il parroco di Cellatica (Brescia) ha messo illuminazione a led, invita i fedeli a ridurre gli sprechi, ha già ridotto il riscaldamento e, ora, ha annunciato, nei giorni feriali dimezzerà l'illuminazione in chiesa. «L'esempio è più educativo che fare tante chiacchiere sull'ambiente», commenta. [...]