28 ott 2023 17:48

QUEST’ANNO AD HALLOWEEN NON AVREMO BRIVIDI PER LA PAURA, MA PER IL FREDDO – NEI PROSSIMI GIORNI ARRIVERÀ UNA PERTURBAZIONE CHE ABBASSERÀ LE TEMPERATURE E PORTERÀ CON SÉ VENTO E PIOGGE, CHE ROVINERANNO IL PONTE DI OGNISSANTI - IL PRIMO NOVEMBRE CI SARÀ UNA BREVE TREGUA, POI DA VENERDÌ 3 L'ITALIA SARÀ COLPITA DA...