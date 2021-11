A QUESTA GENTE, SOLO CEFFONI - UN MEDICO AUTORIZZATO A VACCINARE ALCUNI SUOI PAZIENTI PRESSO UN HUB DELLA PROVINCIA DI COMO AVREBBE SIMULATO LA SOMMINISTRAZIONE, SENZA INIETTARE IL FARMACO E BUTTANDO IL CONTENUTO DELLE FIALE - A DENUNCIARE LA SITUAZIONE E' STATO UN MEDICO: "HO CHIESTO AI PAZIENTI DI EFFETTUARE L'INIEZIONE DA ME, MA..."

Anna Campaniello per il Corriere.it

Hub di Lurate Caccivio

Finge di vaccinare i suoi pazienti no vax, simulando l’iniezione per far ottenere a tutti il green pass. È quanto sarebbe accaduto venerdì mattina nell’hub di Lurate Caccivio, nel Comasco. Un medico di medicina generale del territorio, autorizzato dall’Ats Insubria a vaccinare alcuni suoi pazienti nella struttura gestita dalla Cooperativa Medici Insubria, avrebbe simulato le vaccinazioni, senza in realtà iniettare il farmaco, buttando il contenuto delle fiale.

La situazione è stata denunciata da Gianni Clerici, rappresentante legale della Cooperativa Medici Insubria. «Un’amministrativa che registra le vaccinazioni aveva il sospetto che un medico, che non fa parte della Cooperativa ma è stato autorizzato dall’Ats a vaccinare nell’hub di Lurate 17 suoi pazienti, sembrava che facesse vaccinazioni simulate - spiega il medico -. Sono intervenuto rapidamente, abbiamo sospeso le iniezioni di quel medico e ho segnalato la situazione alle forze dell’ordine. In quel momento erano stati vaccinati i primi pazienti del medico in questione. Ho chiesto agli altri di effettuare l’iniezione da me o da un altro medico del centro, ma si sono rifiutati e sono andati via».

vaccino

Il medico aveva già somministrato la prima dose agli stessi 17 pazienti, o almeno così aveva dichiarato. Già in quella occasione sembra fossero emersi i primi sospetti. «Il medico ha chiesto di poter fare lui le iniezioni dicendo che solo così i suoi pazienti reticenti si sarebbero fatti iniettare il farmaco», ha spiegato Clerici. «Saranno fatti tutti gli accertamenti necessari», conclude il medico.

vaccino