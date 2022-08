QUESTA METRO NON È UN PARCHEGGIO! – A MADRID UN’AUTO È FINITA SULLE SCALE DELLA METROPOLITANA DENTRO LA STAZIONE DI PLAZA ELIPTICA, UNA DELLE PIÙ TRAFFICATE DELLA CITTÀ, POCO DISTANTE DAI BINARI – IL CONDUCENTE È RIUSCITO A SCAPPARE E I POMPIERI CI HANNO MESSO PIÙ DI DUE ORE CON FUNI SPECIALI PER RECUPERARE LA MACCHINA - NELLA CAPITALE SPAGNOLA HANNO UN PROBLEMA CON LA GUIDA: L'ALTRO GIORNO UNA DONNA È ANDATA A SBATTERE CON LA SUA PORSCHE CONTRO... UN'ALTRA SUA PORSCHE

Madrid, automobile finisce dentro la stazione della metro

Da www.lastampa.it

madrid, automobile finisce dentro la stazione della metro 1

Notte complicata per i vigili del fuoco di Madrid. Sono dovuti intervenire in una stazione della metropolitana della capitale spagnola perché un ‘automobile era finita sulle scale, poco distante dalla piattaforma dei binari.

Non è chiaro se si tratti di un’auto rubata, sta di fatto che il conducente ad alta velocità ha sfondato l’entrata ed è finito dentro la stazione di Plaza Elíptica, una delle più trafficate della città.

Per fortuna in quel momento c’erano poche persone e non ci sono stati feriti. L’uomo al volante è riuscito a dileguarsi e i pompieri hanno impiegato più di due ore con funi speciali pe recuperare l’automobile.

ARTICOLI CORRELATI

madrid, automobile finisce dentro la stazione della metro 4 madrid, automobile finisce dentro la stazione della metro 2 madrid, automobile finisce dentro la stazione della metro 3