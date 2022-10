QUESTA MODA È SOLO FANGO! – A PARIGI BALENCIAGA HA FATTO SFILARE MODELLI E MODELLE IN MEZZO AL FANGO. TRA LORO, IN UNA VALLE DI MELMA, C’ERA ANCHE QUELLO SVALVOLATO DI KANYE WEST – TITOLO DELLA PASSERELLA: “THE MUD SHOW” – E I COMMENTI IRONICI O CRITICI SUI SOCIAL SI SONO SPRECATI – VIDEO

kanye west sfilata balenciaga 2

Ha fatto discutere (ma anche sorridere) la passerella The Mud Show del noto marchio di moda Balenciaga, che alla Paris Fashion Week ha fatto sfilare i propri modelli e modelle in mezzo al fango. Tra loro, in quella valle di melma, c’era anche il rapper Kanye West.

balenciaga sfilata con il fango

Tantissimi i commenti degli utenti sui social, molti dei quali sono rimasti «sconcertati» dallo show. Per alcuni si è trattato di un «esperimento sociale andato male»; altri si sono chiesti se non fosse per caso «una scena di guerra presa da Game of Thrones?».

kanye west sfilata balenciaga 3 balenciaga sfilata con il fango 3 balenciaga sfilata con il fango 7 balenciaga sfilata con il fango 2 balenciaga sfilata con il fango 6 balenciaga sfilata con il fango 4 kanye west sfilata balenciaga