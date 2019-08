4 ago 2019 12:04

QUESTE DUE DONNE SONO LA STESSA PERSONA – QIAO BILUO, UNA VLOGGER FAMOSISSIMA IN CINA, PERDE IL FILTRO DI GIOVINEZZA IN DIRETTA E I FAN RIMANGONO SCONVOLTI: IN REALTÀ È UNA SIGNORA IN CARNE DI 58 ANNI E NON LA RAGAZZINA CHE SEMBRAVA – QIAO BILUO SI ERA SEMPRE RIFIUTATA DI MOSTRARE IL SUO VERO VOLTO (TE CREDO), E SI È ACCORTA DEL MALFUNZIONAMENTO SOLO QUANDO… – VIDEO CHOC