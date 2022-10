DI QUESTI TEMPI, STO MATTO IN ITALIA STAREBBE BENISSIMO! - IN INDIA, UN SANTONE INDUISTA HA TENUTO IL SUO BRACCIO DESTRO ALZATO PER PIÙ DI DIECI ANNI PER ONORARE UNA DIVINITÀ - DOPO TUTTO QUESTO TEMPO, L'ARTO È RIMASTO BLOCCATO E L'UOMO HA AMMESSO DI NON RIUSCIRE PIÙ A SENTIRLO - MA IL SUO NON È IL PRIMO SACRIFICIO DI QUESTO GENERE, UN SUO COMPATRIOTA È RIUSCITO A TENERE IL BRACCIO ALZATO PER 38 ANNI, DIVENTANDO UN SIMBOLO DELLA DEVOZIONE IN TUTTA L'INDIA… - VIDEO

Da www.today.it

Mahant Radheypuri Juna Akhara

Un uomo in India ha tenuto il suo braccio destro alzato per più di dieci anni credendo, in questo modo, di onorare una divinità. Mahant Radheypuri Juna Akhara, un sadhus, ovvero un asceta induista che ha dedicato la propria vita all'abbandono e alla rinuncia della società, ha tenuto il braccio alzato sopra la testa - come uno studente che deve porre una domanda all'insegnante - per anni e anni: recentemente la sua storia è esplosa grazie a un video diventato virale su Twitter in cui l'uomo ammette di aver adottato quella posizione come sacrificio per onorare un dio dell'Induismo, in modo che la divinità si potesse accorgere di lui.

Solo che oggi, dopo tutto questo tempo, è bloccato in quella posizione e dice di non riuscire neanche più a sentirsi il braccio.

Incredibile ma vero, eppure quello di Mahant non è il primo sacrificio del genere: un altro sadhu, Amar Bharati, è riuscito a tenere il braccio alzato per ben 38 anni, diventando un simbolo della devozione per Shiva in tutta l'India. Certo, paragonato ad Amar, quello di Mahant sembra un gesto da poco, ma secondo quanto detto dall'uomo, sembra che i primi anni siano i più difficili in quella posizione: dopo i primi tempi, i muscoli del braccio si atrofizzano a tal punto che il corpo si "blocca" in quella posizione innaturale. Mahant nel video arriva addirittura a pizzicarsi per dimostrare che ormai il suo braccio destro non sente più nulla, nemmeno il dolore.

Ma per quanto tempo Mahant terrà ancora il suo braccio così? Nel video l'uomo - che dice che in questa posizione riesce anche a dormire - ammette di non aver fatto previsioni particolari.

