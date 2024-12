UNA QUESTIONE DI CHIMICA - GLI STATI UNITI METTONO AL BANDO IL TRICLOROETILENE E IL PERCLOROETILENE, DUE TRA GLI SMACCHIATORI, SOLVENTI E LUBRIFICANTI DI USO PIU' COMUNE - L'ESPOSIZIONE ALLE DUE SOSTANZE, CHE SI TROVANO ANCHE IN COLLE E NEI BIANCHETTI UTILIZZATI A SCUOLA, È LEGATA A UN POSSIBILE AUMENTO DEI CASI DI CANCRO DEL FEGATO, DEI RENI, DEL CERVELLO E DEI TESTICOLI, MA ANCHE DI MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE CHE DANNEGGIANO IL SISTEMA NERVOSO - TRA I MOTIVI DEL DIVIETO CI SAREBBERO ANCHE…

(ANSA) - Due tra gli smacchiatori, solventi e lubrificanti di uso piu' comune - il tricloroetilene, più conosciuto con il nome commerciale di trielina o in sigla 'Tce', e il percloroetilene (Perc) - sono stati messi al bando in Usa. E' stata una decisione a sorpresa - sia pure caldeggiata da anni dagli ambientalisti - quella annunciata dalla 'Enviromental protection Agency' (Epa), che rivoluzionera' l'utilizzo di molti prodotti per la pulizia quotidiana, sia casalinga che soprattutto nelle lavanderie a secco, dove il tricloroetilene e' lo smacchiatore per eccellenza.

Ma queste sostanze si trovano in realta' anche in colle varie, incluse quelle utilizzate dai bambini e nei famosi 'bianchetti' per cancellare segni a penna. Il 'Perc', considerato meno dannoso della trielina - spiega l'ordinanza - potra' continuare tuttavia a venire impiegato nell'industria, in particolare quella della difesa e dell' aviazione, a patto che i lavoratori siano adeguatamente protetti dalle inalazioni delle emissioni.

L'esposizione ad ognuno dei due composti chimici e' stata legata a un possibile aumento dei casi di cancro del fegato, dei reni, del cervello e dei testicoli. Un'associazione significativa, secondo gli esperti, e' stata osservata anche con il morbo di Parkinson e altre malattie che danneggiano il sistema nervoso. Tra i motivi del bando ci sarebbero i timori dell'arrivo, al contrario, di una serie di 'deregulation' sull' uso di composti tossici con la nuova amministrazione Trump.