QUESTIONE DI PELLE - MICHELLE OBAMA SI SCHIERA CON L'AFRO-AMERICANA MEGHAN MARKLE SULLA QUESTIONE RAZZISMO A CORTE E DIMENTICA I GIORNI IN CUI MOSTRAVA RISPETTO E AMMIRAZIONE PER LA REGINA, SFRUTTATA PURE PER ALLUNGARE IL BRODO NEL SUO LIBRO - L’EX FIRST LADY, INFATTI, HA RICORDATO CON SIMPATIA DI QUANDO VENNE ACCOLTA A BUCKINGHAM PALACE E MISE UN BRACCIO SULLE SPALLE DI ELISABETTA, INFRANGENDO IL PROTOCOLLO… VIDEO

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

la regina elisabetta e il principe filippo con gli obama

Michelle Obama si schiera con Meghan Markle, la duchessa di Sussex, moglie di Harry. Nell'intervista a Oprah Winfrey, Meghan aveva accusato la famiglia reale di razzismo, ricordando come nel Palazzo si fossero diffuse «preoccupazioni» per il colore della pelle del suo primogenito Archie: «Dicevano: non sarà troppo scuro?».

Un'affermazione accolta con un sonoro «che cosaaaa?» da Oprah. Per giorni, i media americani e i social hanno raccolto le reazioni indignate delle star afroamericane, da Serena Williams alla poetessa Amanda Gorman. Ieri è intervenuta anche Michelle Obama, in un colloquio con la Nbc: «Le parole di Meghan non sono una sorpresa totale.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

Come ho già detto il tema della razza non è qualcosa di nuovo e per questo non mi ha stupito ascoltare i suoi sentimenti e i suoi pensieri». L'ex First Lady rivolge anche un pensiero alla Corona: «Mi auguro che tutto si risolva con il perdono e la ricomposizione e che possano usare questa esperienza come un momento di insegnamento».

A giudicare da queste frasi, dunque, per Michelle non ci sono dubbi: sono stati Meghan e Harry a subire un torto. Anche se i due non hanno svelato in tv chi avrebbe pronunciato quelle frasi razziste. Ma la stessa uscita di Michelle ha suscitato un certo stupore.

il principe harry e michelle obama 2

I suoi rapporti con Elisabetta II sono descritti come eccellenti. E negli Stati Uniti, così come nel Regno Unito e in Europa, è ancora vivo il ricordo della visita ufficiale del 2009. Barack Obama era nel suo primo anno di presidenza e visitò Londra, accompagnato dalla moglie. La coppia presidenziale venne ricevuta dalla sovrana a Buckingham Palace, il primo aprile del 2009. A un certo punto Michelle mise un braccio intorno alle spalle di Elisabetta II, con un gran sorriso, ma infrangendo il rigido protocollo.

gli obama con i principi harry, william e kate middleton

Nessun può toccare la regina. Michelle ricorda quest' episodio nella sua autobiografia, «Becoming», con un tocco di ironia e con grande rispetto e ammirazione per «Her Majesty»: «Penso che quel mio gesto non le abbia dato fastidio». Forse la stessa cosa non si potrà dire delle dichiarazioni rilasciate ieri da Michelle. Il «caso Meghan» continua a tenere banco sulle tv e la stampa statunitensi. D'altra parte anche la Casa Bianca ha espresso solidarietà per l'ex attrice americana. Nei giorni scorsi, Jen Psaki, portavoce di Joe Biden, aveva detto: «Ci vuole coraggio per farsi avanti e parlare apertamente delle proprie difficoltà psicologiche e raccontare la propria storia personale».

barack e michelle obama con la regina elisabetta e il marito il principe filippo barack e michelle obama con la regina elisabetta e il marito il principe filippo alla guida michelle obama 1 meghan markle con archie meghan markle oprah famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle il principe harry e michelle obama meghan markle oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 1 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 3 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 2 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 6 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 7 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 5 michelle obama barack e michelle obama all inauguration day di biden il principe harry e michelle obama 3 michelle obama