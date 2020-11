QUESTO MESSAGGIO SI AUTODISTRUGGERÀ TRA 3…2…1… - SONO ARRIVATI SU WHATSAPP I MESSAGGI “EFFIMERI”, CHE DURANO QUALCHE GIORNO E POI VENGONO ELIMINATI. LA “FEATURE” TANTO POMPATA IN REALTÀ È GIÀ PRESENTE DA UN PEZZO SU SNAPCHAT E TELEGRAM E COME AL SOLITO È STATA COPIATA DA ZUCKERBERG - PER ATTIVARE LA FUNZIONE DOVETE TOCCARE IL NOME DEL CONTATTO E…

Biagio Simonetta per www.ilsole24ore.com

messaggi effimeri whatsapp

È una di quelle feature che gli utenti WhatsApp aspettavano da tempo. E ora è arrivata. Con una nota ufficiale comparsa sul suo blog, l'azienda di Menlo Park, ha annunciato l'arrivo dei “messaggi effimeri”. Di cosa si tratta? Di messaggi temporanei, che durano qualche giorno e poi si autodistruggono. Una funzionalità che altre applicazioni di messaggistica istantanea (come Telegram) propongono già da un pezzo. E forse anche per questo era molto attesa su WhatsApp, che coi suoi due miliardi di utenti a livello globale è l'app più utilizzata al mondo nel suo settore.

questo messaggio si autodistruggera in 5 secondi

Cosa sono i “messaggi effimeri”

Al momento, i messaggi che inviamo e riceviamo su WhatsApp restano sul nostro telefono per un tempo indefinito. Questo ci permette di custodire e rivivere i momenti importanti condivisi con i nostri contatti. Tuttavia, molte delle informazioni che inviamo o riceviamo non devono inevitabilmente rimanere visibili per sempre.

ZUCKERBERG WHATSAPP

Da qui l'idea di WhatsApp di creare i messaggi effimeri. «Il nostro obiettivo – scrivono dalla società americana - è fare in modo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile a quelle che avvengono di persona. Questo significa che non devono necessariamente essere conservate in eterno. Ed è per questo che desideriamo dare ai nostri utenti la possibilità di utilizzare i messaggi effimeri su WhatsApp».

ispettore gadget e messaggio che si autodistrugge

Come funziona

Quando questa funzione viene attivata, i nuovi messaggi inviati in una chat non saranno più visibili dopo 7 giorni. Nelle chat individuali, entrambi gli interlocutori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri. Nelle chat di gruppo, solo gli amministratori potranno usare questa funzione. Per il momento, «abbiamo deciso di rendere i messaggi effimeri visibili per 7 giorni, in quanto riteniamo che questo sia un intervallo di tempo adeguato per consentire agli utenti di non perdere il filo del discorso e di accedere ai messaggi di cui hanno bisogno.

i messaggi che si autodistruggono presto su whatsapp

Sarà possibile gestire le proprie chat in modo che, trascorsi 7 giorni, la lista della spesa o l'indirizzo di un negozio spariscano automaticamente. Ci auguriamo che i nostri utenti apprezzino questa nuova funzione, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire da questo mese».

Come si attivano

È dunque possibile inviare messaggi temporanei in WhatsApp attivando i messaggi effimeri. Se hai un iPhone, puoi attivare questa funzione seguendo questa procedura: apri la chat di WhatsApp -tocca il nome del contatto - tocca Messaggi effimeri (se richiesto, tocca Continua) - seleziona Attivati. Per disattivarli puoi usare la stessa procedura, ma nell'ultima schermata seleziona Disattivati. Se hai uno smartphone Android, la procedura è identica, ma l'ultimo step non prevede una dicitura attivati ma uno spazio “Sì – No”.

Devi sapere che...

messaggi effimeri whatsapp 3

Quando questa opzione è attiva, i nuovi messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo non saranno più visibili dopo sette giorni. La selezione più recente controlla tutti i messaggi nella chat, ma non riguarda i messaggi inviati o ricevuti prima di aver attivato i messaggi effimeri. Ed è giusto ricordare che se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l'anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all'apertura di Whatsapp.

whatsapp

Quando rispondi a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondi a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni. Inoltre, se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata. Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup.

gruppi whatsapp 1

I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup. WhatsApp raccomanda di usare messaggi effimeri solo con i contatti fidati. Per esempio, qualcuno potrebbe: inoltrare o fare uno screenshot di un messaggio effimero e salvarlo prima che non sia più visibile; copiare e salvare il contenuto di un messaggio effimero prima che questo non sia più visibile; scattare una foto di un messaggio effimero con una fotocamera o un altro dispositivo prima che non sia più visibile.

messaggi effimeri whatsapp 2

File multimediali nei messaggi effimeri

Per impostazione predefinita, i file multimediali che ricevi in WhatsApp vengono scaricati automaticamente nelle tue foto. Se sono attivati i messaggi effimeri, i file multimediali inviati nella chat saranno visibili solo temporaneamente, ma verranno salvati sul telefono se sono attive le impostazioni di download automatico. Puoi disattivare il download automatico su Impostazioni di WhatsApp > Utilizzo dati e archivio.

WHATSAPP SPUNTA BLU mark zuckerberg presenta whatsapp pay FACEBOOK WHATSAPP messaggi cancellati whatsapp 3