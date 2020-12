12 dic 2020 07:34

PER QUESTO NATALE DIMENTICATEVI IL BACIO SOTTO IL VISCHIO – NO AI BRINDISI, AI VASSOI IN COMUNE AGLI ABBRACCI E AI BACI. ASSOLUTO DIVIETO DI DI PASSARSI IL TELEFONO PER GLI AUGURI – ECCO LE REGOLE ANTI CONTAGIO PER CENONI E PRANZI DI NATALE - FONDAMENTALE: LA FINESTRA SEMPRE APERTA PER EVITARE L’EFFETTO AEROSOL DEL VIRUS (COSI' MAGARI EVITI IL COVID MA TI BECCHI UNA BRONCOPOLMONITE)