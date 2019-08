QUESTO SI' CHE E' TALENTO! - ESIBIZIONE DA BRIVIDI AD “AMERICA'S GOT TALENT” DI EMANNE BEASHA, PRODIGIO DELL’OPERA DI 10 ANNI, CHE STUPISCE IL PUBBLICO CANTANDO “CARUSO” DI LUCIO DALLA – SUGLI SPALTI I DEBOLI DI CUORE PIANGONO E I GIUDICI RIMANGONO A BOCCA APERTA – NON A CASO È ARRIVATO IL PREMIO DI JAY LENO CHE…(VIDEO)

Da "www.lastampa.it"

america's got talent, emanne beasha canta caruso

La piccola Emanne Beasha si era già fatta notare a giugno durante le fasi iniziali di America's Got Talent grazie alla sua incredibile voce.

La scorsa settimana il prodigio dell'opera di appena 10 anni è salita per la seconda volta sul palco del talent show e ha cantato "Caruso" di Lucio Dalla lasciando a bocca aperta spettatori e giudici.

america's got talent, emanne beasha canta caruso 9

La giovane cantante è stata premiata dal giudice Jay Leno con il Golden Buzzer e l'ovazione di tutti.

america's got talent, emanne beasha canta caruso 6 america's got talent, emanne beasha canta caruso 8 america's got talent, emanne beasha canta caruso 9 america's got talent, emanne beasha canta caruso america's got talent, emanne beasha canta caruso 1 america's got talent, emanne beasha canta caruso 5 america's got talent, emanne beasha canta caruso 4 america's got talent, emanne beasha canta caruso 10 america's got talent, emanne beasha canta caruso 11 america's got talent, emanne beasha canta caruso 12 america's got talent, emanne beasha canta caruso 2 america's got talent, emanne beasha canta caruso 3 america's got talent, emanne beasha canta caruso 7