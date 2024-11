QUESTO SÌ CHE È UN “PACCO” REGALO – UNA RAGAZZA DI PRATO DECIDE DI FESTEGGIARE IL SUO 18ESIMO COMPLEANNO FACENDOSI REGALARE UNA NOTTE DI SESSO CON LA PORNOSTAR MAX FELICITAS: “TU METTI LA TORTA… E IO LA CANDELINA”, “E POI TE LA SOFFIO” – NEL VIDEO, PUBBLICATO DALL’ATTORE HARD, SI VEDE IL “PRIMO APPUNTAMENTO” CON LA GIOVANE: “DEVI RINGRAZIARE I TUOI COMPAGNI DI CLASSE” – IL FILMATO DI QUELLO CHE SUCCEDE DOPO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DEL PORNODIVO…

Estratto dell’articolo di Paolo Nencioni per www.iltirreno.it

Un tempo per i primi 18 anni le ragazze si facevano regalare una festa con gli amici, un viaggio all’estero o magari la macchina, per chi se lo poteva permettere. Ora i tempi sono cambiati e può capitare che una diciottenne chieda e ottenga come regalo una notte di sesso con un attore porno. […]

Martedì 5 novembre Max Felicitas ha pubblicato sulla piattaforma Tik Tok, una sorta di trailer che ha per protagonista una diciottenne di Prato. Lui l’aspetta davanti alla stazione di Milano, lei arriva con cappotto e vestitino scollato ma non troppo, si presentano e vanno subito al sodo: la taglia del seno di lei e quello che succederà dopo, a casa di lui, con un tono leggero e mai sguaiato, come due quasi coetanei che si conoscono in un locale e hanno entrambi voglia di divertirsi. La differenza è che qui è tutto alla luce del sole, o meglio del web.

Lui s’informa su come è nato l’appuntamento, lei spiega che ha parlato di lui con le sue amiche a scuola e loro hanno organizzato l’incontro nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Lui infatti le dice: «Devi ringraziare i tuoi compagni di scuola» e giù risate. Poi si incamminano verso un ristorante, con l’avvertenza che poi la “candelina” ce la metterà lui, su questo non c’erano dubbi. Lei sta al gioco e gli mostra come vorrebbe spegnerla. […]

Ma non è uno scherzo, perché poi il sesso c’è davvero, e da martedì la notte a casa di Max è il video di apertura di maxfelicitasvideo.com., per chi è disposto a sborsare i 30 dollari di abbonamento mensile. Il trailer su Tik Tok con la diciottenne pratese in un giorno ha fatto circa centomila visualizzazioni. […]

La diciottenne non sembra avere nessun problema a mostrare il suo volto prima di fare sesso con uno che in fin dei conti è uno sconosciuto. O meglio è un personaggio conosciuto solo attraverso lo schermo di un computer. L’obiettivo di molte giovani o giovanissime che si avvicinano a questo mondo è di avere una ribalta per poi sfruttarla in proprio su siti come OnlyFans. […]