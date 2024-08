QUESTO SÌ CHE È UN ROMANZO CRIMINALE – A ROMA, UN UOMO ENTRA IN CASA E TROVA UN LADRO CHE LEGGE UN LIBRO IN TERRAZZO – IL MALVIVENTE, UN 38ENNE ITALIANO, ERA ENTRATO NELL’ABITAZIONE PER SVALIGIARLA, MA POI È RIMASTO COLPITO DAL VOLUME ACCATTIVANTE, TROVATO IN CAMERA DA LETTO. SI È SEDUTO A SFOGLIARLO, NON RENDENDOSI CONTO CHE IL PADRONE DI CASA ERA RIENTRATO – IL TITOLO DEL LIBRO CHE HA CATTURATO L'ATTENZIONE DEL LADRO È...

Da www.leggo.it

«Galeotto fu il libro e chi lo scrisse». Questa volta il libro non è costato la vita a nessuno, ma ha tolto la libertà a un ladro. L'uomo era entrato in un appartamento per rubare e affascinato da un libro trovato in camera da letto si è seduto a leggerlo in terrazzo. Il proprietario dell'appartamento ha sentito dei rumori dentro casa è quando andato a vedere di cosa si trattasse ha sorpreso il ladro, un 38enne italiano, seduto a sfogliare un libro.

È successo il 20 agosto in via Mirabello, nel quartiere Prati, Roma , intorno all'ora di pranzo.Il padrone di casa ha chiamato i vicini e le forze dell'ordine, il ladro ha tentato la fuga ma è stato fermato dai vicini ed è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Prati aveva un borsone con dei vestiti firmati, probabilmente provento di furto.

2. ENTRA IN UN APPARTAMENTO PER RUBARE, MA SI METTE A LEGGERE IL LIBRO “GLI DÈI ALLE SEI. L’ILIADE ALL’ORA DELL’APERITIVO”

Estratto da www.repubblica.it

La passione per la mitologia greca è costata cara al ladro che si è introdotto in un appartamento di una palazzina del quartiere romano di Prati. Perché il 38enne dopo essersi intrufolato nella stanza del padrone di casa, è stato colpito dal libro che si trovava sul comodino: "Gli dei alle sei, l'Iliade all'ora dell'aperitivo", di Giovanni Nucci […]

Ma la lettura è stata bruscamente interrotta dall’arrivo della polizia in via Carlo Mirabello, sollecitata da una chiamata al 112 da parte del padrone di casa, un 71enne che si era accorto della presenza dell’intruso. […]

