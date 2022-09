13 set 2022 14:15

QUESTUA NON BASTA PIÙ - CON L’INFLAZIONE CHE GALOPPA ANCHE L’OBOLO OFFERTO DAI FEDELI IN CHIESA DEVE AUMENTARE - DURANTE LA MESSA UN PRETE IN PROVINCIA DI CASERTA CONSIGLIA AI FEDELI DI “DARE QUALCOSINA IN PIÙ” VISTI GLI AUMENTI DELLE SACRE BOLLETTE - ED È BUFERA SUI SOCIAL: “QUANDO VEDO QUESTE COSE MI AVVILISCO. AVREBBE DOVUTO DIRLO IN UN ALTRO MODO” - VIDEO