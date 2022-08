È QUI L'ESPOSTO? – CON GRANDE ZELO LA PROCURA DI LUCCA HA APERTO UN’INCHIESTA SULLA DATA DEL JOVA BEACH PARTY DI VIAREGGIO, IN SEGUITO A UN ESPOSTO DI UN GRUPPO DI ECOLOGISTI CHE DENUNCIA LA RIMOZIONE DI ALCUNE PIANTE PER FAR ESIBIRE JOVANOTTI – EPPURE IL SINDACO DI VIAREGGIO HA LIQUIDATO LA QUESTIONE PUBBLICANDO SU FACEBOOK IL VIA LIBERA ALL'EVENTO FIRMATO DALL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO AMBIENTALE TOSCANA – BASTEREBBE ANDARE A LEGGERSI SUI SOCIAL QUELLE DUE PAGINETTE…

Luca Puccini per “Libero quotidiano”

«È qui la festa?». No, semmai è qui l'esposto. Nel senso che la procura di Lucca ha aperto ufficialmente un'inchiesta sul "Jova beach party", il concertone di Jovanotti in programma tra il 2 e il 3 settembre a Viareggio, sulla spiaggia del Muraglione. Un evento che sono anni si trascina uno sciame di polemiche e diatribe, specie quelle scatenate dal mondo ambientalista.

Ché prima era il fratino, il piccolo uccello trampoliere che nidifica tra le dune e a cui (evidentemente) non piace la musica pop, e adesso sono le piante della spiaggia che contrastano l'erosione costiera e se Jovanotti strimpella con la chitarra sul palco in mezzo alla rena vai a capire che fine fanno.

È che qualche giorno fa i soliti attivisti che non si può toccare più nulla hanno bussato alla porta della procura di Lucca con in mano uno studio del professor Giovanni Braccaro (uno che insegna all'università di Trieste) e hanno firmato un esposto contro il concerto del Jova nazionale.

STUDIO SUL TAVOLO

Il rapporto di Braccaro riguarda il «campionamento della vegetazione psammofila realizzato nell'area del Muraglione di Viareggio a inizio agosto» (cioè i famosi arbusti di cui sopra) e niente, gli zelanti magistrati toscani l'hanno recepito e hanno iniziato a lavorarci (ossia a indagare) su. Un atto dovuto, trapela, e il fascicolo è stato aperto contro ignoti: vuol dire che nessuna persona, né fisica né giuridica, nemmeno Jovanotti o la sua band, risultano attualmente iscritti al registro degli indagati.

Però l'ipotesi di reato mica è una bazzecola: è una (possibile) violazione dell'articolo 733-bis del Codice penale, quello rubricato come «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». Si rischiano fino a diciotto mesi di carcere (che sono più di un anno) e una multa che comunque non può andare sotto i 3mila euro. Diciamocela tutta: Jovanotti mica si è alzato una mattina e ha detto sai-che-c'è-vado-a-suonare-al-Muraglione. Dài, siamo seri.

Prima di mettere in cartellone la data di Viareggio ha chiesto una marea di permessi. A chi di dovere per la sicurezza, al Comune per l'occupazione del suolo pubblico. Ecco, appunto, il Comune. Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che è una persona pratica e, a quando pare, pure stufa di sentire le stesse lamentele che si ripetono ogni anno, ha chiuso (per chi voglia chiuderla lì, poi il filone giudiziario chissà) la questione nell'arco di un amen, su Facebook, pubblicando due paginette di via libera all'evento firmante nientepopòdimenoche dall'Arpat, al secolo l'Agenzia regionale per la protezione del territorio ambientale della Toscana.

C'è scritto, in quel documento che si può vedere con qualche semplice click sul computer, che l'organizzazione del tour 2022 del Jova beach party ha tutte le carte in regola, che la spiaggia del Muraglione non è un habitat naturale e che le specie vegetali che lì sono stanziate (ce ne sono, ci mancherebbe, ce ne sono ovunque) non sono specie protette. «E con questa comunicazione possiamo considerare conclusa l'ennesima polemica estiva, buona giornata», chiosa Del Ghingaro.

REPORT DELL'ARPAT

Tra l'altro, sul report dell'Arpat c'è pure una sezione fotografica, viene specificato che «la zona in cui è previsto il concerto è fortemente antropizzata per la presenza di un muro che delimita l'area e che la separa dal porto di Viareggio e pertanto non rientra nella classificazione degli habitat naturali dunali» nonché che le piante in questione sono l'eringio marittimo, l'euforbia marittima, l'erba medica marina e l'ammofila arenaria: tutte specie non protette.

C'è anche il logo della Regione, su quei fogli: in quanto a ufficialità dovrebbe bastare. Invece no. Invece adesso, a qualche chilometro più a est di quel litorale, cioè a Lucca, in procura, c'è un caso aperto su un concerto che, tra parentesi, non è ancora stato fatto (e che, però, stima un afflusso di almeno 80mila persone in due giorni) perché qualche associazione di verdi ha chiesto a qualche magistrato, che non ha potuto dire di no, di spulciare delle carte che sono tranquillamente disponibili sui social.

