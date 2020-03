19 mar 2020 10:21

QUI CI VUOLE IL PUGNO DI FERRO - A MARANO DI NAPOLI UN PASTICCERE S’ERA PROPOSTO SU FACEBOOK PER PORTARE LE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE A DOMICILIO PER LA FESTA DEL PAPÀ NONOSTANTE L’OBBLIGO DI CHIUSURA IMPOSTO DAL GOVERNO PER EVITARE IL CONTAGIO - I CARABINIERI HANNO SCOPERTO IL LABORATORIO GRAZIE ALLA PUBBLICITÀ CHE I GESTORI AVEVANO DIFFUSO SUI SOCIAL…