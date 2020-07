14 lug 2020 11:31

QUI GATTA CI COVID - LA 'NDRANGHETA PUNTAVA AI FONDI PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS: 8 ARRESTI PER AUTORICICLAGGIO E FRODE FISCALE - DALLE INDAGINI È EMERSO CHE UNA PERSONA INSERITA IN UNA COSCA HA FATTO RICHIESTA PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E VOLEVA BENEFICIARE ANCHE DEI FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE PREVISTI PER L'EMERGENZA COVID...