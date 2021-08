RAI REVOLUTION – DRAGHI HA SCELTO FUORTES PERCHÉ LO CONSIDERA UN MANAGER CHE SA FARE POLITICA MA, NELLO STESSO TEMPO, È LONTANO DAI PARTITI. TANTO DISTANTE CHE IL SUO PIANO PER SISTEMARE IL CARROZZONE RAI LASCERÀ LA PARTITOCRAZIA LOTTIZZANTE CON I CAPELLI DRITTI E IL CULO PER TERRA. AD ESEMPIO: FUORTES VORREBBE CAMBIARE TUTTI E TRE I DIRETTORI DI TG (CARBONI, SANGIULIANO E ORFEO) E DELLE RETI (COLETTA, DI MEO, DI MARE) - MA LA VERA BOMBA RIGUARDA IL TAGLIO DEI COSTI, INDISPENSABILE ORA CHE LA RAI NON HA PIÙ IL PRELIEVO COATTO DEL CANONE DALLE BOLLETTE DELLA LUCE. SEMPRE D’ACCORDO CON DRAGHI, FUORTES E SOLDI STANNO STUDIANDO COME FARE PER METTERE IN VENDITA UNA RETE, E PRECISAMENTE RAI2. A QUANTO PARE, I POSSIBILI ACQUIRENTI GIÀ SI STANNO SCALDANDO...