E GUARDA STO TELEFONO! - GIORGIA MELONI RIMPROVERA MATTEO SALVINI

1 - L'UOMO SMASCHERATO

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Il Salvini, con la folla a portata di sputacchio e la mascherina tricolore a tracolla, che ripete per due volte dentro i microfoni: «La salute prima di tutto!» è un' immagine di ruspante italianità che serberò per sempre nel cuore. Avendo imparato a conoscere l' uomo e la sua predilezione per l' approssimativo, non avevo dubbi che si sarebbe ben guardato dal rispettare le regole sanitarie imposte ai comuni mortali.

Ero però incerto sulle motivazioni che avrebbe addotto per giustificare i suoi atteggiamenti da aperitivista della movida, i selfie a distanza di insicurezza e il perenne saliscendi della protezione facciale. Immaginavo che avrebbe tirato in ballo qualche complotto ordito dall' Europa con la complicità della feroce setta di Virology. Invece ha risposto che abbassava la mascherina all' altezza della pappagorgia perché «gli esperti dicono che il virus sta morendo».

In realtà altri esperti sostengono il contrario. Ma Salvini ha ancora il polso, o almeno il polsino, del Paese reale e sa che ogni italiano ha adottato uno scienziato di fiducia, o parti di esso, che utilizza in base alle proprie necessità. Gli ipocondriaci indossano Locatelli e Burioni, mentre i lassisti ultimamente vestono Zangrillo. Il quale però, forse subodorando la ressa di leghisti slegati e fratelli d' Italia nell' alito affratellati, si era premurato di precisare che le mascherine vanno sempre messe e le distanze rispettate. Gli è andata ancora bene che non gli abbiano dato del venduto.

2 - MELONIANI ARRABBIATI: "MATTEO PENSAVA DI ESSERE AL PAPEETE"

Estratto dell’articolo di Ilaria Proietti per "il Fatto quotidiano”

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI SELFIE IN PIAZZA

"Ma quali untori. Giorgia Meloni ha fatto un appello a non andare in piazza del Popolo perché sennò c' era il rischio che venisse tutta Roma". Francesco Storace, direttore del Secolo d' Italia ne fa una questione di principio. (…) Epperò resta il fatto che il flash mob organizzato per questo 2 giugno (…) ha messo un po' in imbarazzo gli alleati di Matteo Salvini. Perché lui, a differenza della Meloni, ha fatto il mattatore e il buttadentro (…) . (…) "E che in piazza si è comportato come al Papeete: i patti erano che entrasse dal lato e invece l' ha attraversata in lungo e in largo, regalando selfie come se non ci fosse un domani”.

manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 13

3 – LA MANIFESTAZIONE DEL CENTRODESTRA

Estratto dell’articolo di Flavia Amabile per “la Stampa” – da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

(…) «È Matteo Salvini il problema. Rimane tra la folla mezz’ora più di tutti gli altri, una mezz'ora al di fuori di ogni protocollo di sicurezza. È lui che tutti vogliono ed è lui stesso a volere la folla. “Matteo, salvaci tu!” lo invocano. “Salvini, portaci fuori dall'euro, manda questi incompetenti a casa”. Ci sono commercianti falliti, persone in cassa integrazione senza aver ricevuto un centesimo» (…)

Inqualificabile e ignorante, con quella mascherina abbassata. Il tricolore merita di meglio. @matteosalvinimi pic.twitter.com/Rrx2X5Z4qb — Beatrice Borromeo (@BorromeoBea) June 2, 2020

4 - BEATRICE BORROMEO INSULTA MATTEO SALVINI: "INQUALIFICABILE E IGNORANTE, IL TRICOLORE MERITA DI MEGLIO"

Da www.liberoquotidiano.it

beatrice borromeo

Ve la ricordate Beatrice Borromeo? Sparita da un po' di tempo dai radar, torna a far parlare di sé per un violentissimo tweet contro Matteo Salvini. Oggi, martedì 2 giugno, il centrodestra si è riunito in piazza del Popolo a Roma per protestare contro l'immobilismo del governo di Giusppe Conte, incapace di ripartire dopo l'emergenza coronavirus. Moltissime più del previsto le adesioni, ed insomma stampa progressista e compagni assortiti hanno puntato il dito contro "l'assembramento", contro le regole violate ed eccetera eccetera. La piazza per loro non conta, il messaggio nemmeno, conta solo l'assembramento. E così anche per la Borromeo, che rilancia sui social una foto di Salvini con mascherina tricolore abbassata e sentenzia: "Inqualificabile e ignorante, con quella mascherina abbassata. Il tricolore merita di meglio". E se lo dice lei...

