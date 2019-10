QUI L’UNICA TESTA CHE VOGLIONO È QUELLA DEL MECCANICO - POLEMICHE NEL MICHIGAN DOVE IL PROPRIETARIO DI UN’OFFICINA È FINITO NEL MIRINO DEI SUOI CONCITTADINI PER UNA DECORAZIONE DI HALLOWEEN DI DUBBIO GUSTO: UNO SPAVENTAPASSERI DI TRUMP CHE TIENE IN MANO LA TESTA DI OBAMA APPESA A UN CAPPIO – NELLA CITTÀ L’UOMO VIENE ACCUSATO DI RAZZISMO E…

Polemiche nel Michigan dove il proprietario di un’officina è finito nel mirino dei suoi concittadini di Fowlerville per una decorazione di Halloween di dubbio gusto: uno spaventapasseri di Trump che tiene in mano la testa di Obama appesa a un cappio. E non solo. Ai piedi del Presidente c’è anche il capo di Hillary Clinton.

La raffigurazione ha lasciato sconvolti gli abitanti della cittadina che hanno immediatamente travolto con messaggi sui social Dave Huff che è stato costretto a rivedere la sua decorazione di Halloween, levando la testa di Obama dalla mano di Trump e avvolgendo lo spaventapasseri con un nastro della polizia.

Huff si è comunque giustificato dicendo di non essere razzista e di aver probabilmente solo esagerato: «Era solo una decorazione di Halloween che immagino sia andata troppo oltre. La razza non è mai entrata in questa cosa».

