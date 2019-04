QUI SALTA TUTTO – DOPO LE RIVELAZIONI HOT DI MEL B E IL LITIGIO A DISTANZA CON GERI HALLIWELL TIRA UNA BRUTTA ARIA ALL'INTERNO DELLE SPICE GIRLS, A MENO DI UN MESE DALL'INIZIO DEL TOUR: LA SCARY SPICE NON SI È PRESENTATA ALLA PRIMA PROVA UFFICIALE E DA LOS ANGELES HA POSTATO UNA FOTO DI LEI IN BIKINI LEOPARDATO, MENTRE LE COMPAGNE RIPASSAVANO LE COREOGRAFIE IN UNA SALA PROVE DI LONDRA… (VIDEO)

Dopo il litigio a distanza tra Geri e Mel B tira una brutta aria all'interno delle Spice Girls, a meno di un mese dall'inizio del tour. Dopo aver perso per strada Victoria, ora le ragazze potrebbero lasciare indietro anche Mel B.

La Scary Spice non si è infatti presentata alla prima prova ufficiale del tour e da Los Angeles ha postato una foto di lei in bikini leopardato, mentre le compagne ripassavano le coreografie in una sala prove di Londra.

L'assenza di Mel, però, potrebbe essere legata ai suoi guai giudiziari negli Stati Uniti. A quanto riporta il "Sun", infatti, la cantante è rimasta a Los Angeles per un impegno legato alla causa in corso con l'ex tata Lorraine Gilles.

Una situazione che non giova affatto all'attesa reunion delle Spice Girls. "Hanno già avuto alti e bassi, questo non aiuta", ha rivelato una fonte al tabloid britannico. "Ha i suoi impegni ma non è l'ideale in questo momento, con il tour alle porte.

Hanno bisogno di partire in quarta e Mel è intenzionata a raggiungere le altre appena possibile".Chi non avrà sentito la sua mancanza è Geri che, dopo le rivelazioni hot del loro presunto flirt, ha confidato alle compagne di non voler rimanere nella stessa stanza con lei.

