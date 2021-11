"LA TERZA DOSE VA FATTA AL PIÙ PRESTO E IN FUTURO FORSE CI VORRÀ LA QUARTA" - IL DIRETTORE DI MALATTIE INFETTIVE DEL POLICLINICO "GEMELLI" DI ROMA, ROBERTO CAUDA: "NON LO SA NESSUNO AL MONDO SE CON LA TERZA DOSE SI CHIUDE LA PARTITA, OPPURE SI DOVRANNO EVENTUALMENTE EFFETTUARE PERIODICI RICHIAMI - NEGLI OVER 40 C'È UNA EFFICACIA DELLA TERZA DOSE IMPORTANTE, MENTRE DAI 16 A 39 ANNI I DATI PRELIMINARI DELLO STUDIO PUBBLICATO SU LANCET NON SEMBRANO INDICARE CHE CI SIA UN REALE VANTAGGIO TRA DUE DOSI E TRE. QUESTO PROBABILMENTE PERCHÉ IL SISTEMA IMMUNITARIO DEI PIÙ GIOVANI REAGISCE MEGLIO"