QUI SO’ CAZZOTTI - RISSE E MEGA CAOS AL "GO TOPLESS GALVESTON" L’EVENTO CHE ATTIRA GLI APPASSIONATI DI JEEP SULLA CRYSTAL BEACH, IN TEXAS: 125 PERSONE SONO STATE ARRESTATE MENTRE I TESTIMONI PARLANO DI ANARCHIA ALLO STATO PURO – MACCHINE IN FIAMME, RAGAZZI SEMINUDI CHE SI PICCHIAVANO, INCIDENTI E UBRIACHI ALLA GUIDA…(VIDEO)

DAGONEWS

go topless galveston 3

Centoventicinque persone sono state arrestate dopo che una serie di risse sono esplose al "Go Topless Galveston", un evento che attira gli appassionati di Jeep sulla Crystal Beach, in Texas.

I testimoni hanno raccontato che si sono vissuti momenti di anarchia con uomini seminudi che saltavano fuori dalle loro 4x4 per picchiarsi: la polizia si è precipitata sulla costa per dirimere le risse mentre alle persone coinvolte sono stati contestati una serie di reati quali disturbo alla quiete pubblica, guida in stato di ebbrezza e furto con scasso. La collisione tra due vetture ha provocato l’esplosione di un’auto con alcune persone che sono rimaste ferite e portate vie in ospedale.

go topless galveston 9

Lo sceriffo Henry Trochesset ha detto: «Siamo fortunati che nessuno sia morto». E sul web nasce una petizione, firmata già da 18mila persone, per annullare l’evento dell’anno prossimo.

