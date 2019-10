È QUI LO SPETTACOLO? – DISASTRO DURANTE UNA PARATA MILITARE IN INDONESIA DOVE IL PILOTA AI COMANDI DI UN ELICOTTERO HA CALCOLATO MALE LE DISTANZE E HA SPAZZATO VIA I TELONI DECORATIVI E IL GAZEBO DOVE SI TROVAVA L'ORCHESTRA MILITARE…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

elicottero spazza via tribune in indonesia 4

Lo scorso 5 ottobre a Natuna, parte delle Isole Riau, in Indonesia, si stava celebrando il 74° anniversario delle Forze Armate con una parata. Tuttavia, il pilota ai comandi di un elicottero d'attacco Mi-35P ha calcolato male le distanze e fatto alzare in aria i teloni decorativi e il gazebo dove si trovava l'orchestra militare.

elicottero spazza via tribune in indonesia 1

Per fortuna non ci sono stati feriti. Il Mi-35 è un potente elicottero d'attacco multiuso di fabbricazione russa

