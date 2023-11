QUI VIENE GIU' TUTTO - A PESCARA, PER VIA DEL MALTEMPO, È CROLLATO UN PEZZO DELLA GALLERIA SAN SILVESTRO, INAUGURATA IN POMPA MAGNA NEL 2007 - SI È RISCHIATA UNA TRAGEDIA: UN SUV CHE STAVA PASSANDO SOTTO LA GALLERIA È STATO TRAVOLTO DAI DETRITI, MA PER FORTUNA NON CI SONO STATI FERITI - LE POLEMICHE SUI SOCIAL: "STIAMO RASENTANDO IL RIDICOLO, QUI C’È UN PROBLEMA GRAVE, GRAVISSIMO, PERCHÉ L’ACQUA CADUTA A PESCARA È TANTA MA NON ESAGERATA" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessio Ribaudo per www.corriere.it

«Abbiamo sentito un tonfo, è crollata la volta della galleria», ha raccontato ieri, a caldo, un automobilista in un video subito diventato virale sui social: si trovava a pochi metri da dove è crollato un pezzo del rivestimento laterale all’interno della galleria «San Silvestro», lunga 3,6 chilometri tra Pescara e Francavilla al mare, nel Chietino. «Vedevo acqua sia a terra sia sgorgare dalle pareti laterali», ha aggiunto un altro guidatore che era passato prima del cedimento. Per un soffio, infatti, non è accaduta una vera e propria tragedia. Una Suv che stava passando ha impattato contro i detriti: il guidatore, un 65enne, ha riportato contusioni alle braccia ed è stato medicato dai soccorritori del 118. […]

La causa per Anas sarebbe «l’ondata di maltempo della giornata di ieri e le intense precipitazioni atmosferiche che hanno comportato in un solo giorno, una quota di pioggia caduta nella zona, pari a un quarto della quota media di ogni anno». Perché «questo enorme flusso d’acqua ha innescato un processo localizzato di profonda erosione del suolo circa 7 metri che ha raggiunto la sottostante galleria dove ha generato una forte sovraspinta idraulica che ha causato il cedimento dell’impermeabilizzazione e del rivestimento non strutturale di una porzione della stessa galleria artificiale».

LA SITUAZIONE

La buona notizia è che «nel corso delle verifiche tecniche non sono stati riscontrati danni alla struttura dell’intera galleria i tempi di ripristino sono ancora in fase di studio e potranno essere stabiliti solo alla fine delle verifiche tecniche propedeutiche per la messa in sicurezza». Il traffico attualmente viene deviato sull’ex SS 16. Riaperta invece la carreggiata Sud della galleria «San Giovanni», nel tratto compreso tra Montesilvano e Pescara, […]

LE POLEMICHE

Intanto sui social divampano le polemiche sul cedimento del tunnel che fu inaugurato alla presenza di numerose autorità fra cui anche l’allora ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro. «Stiamo rasentando il ridicolo, qui c’è un problema grave, gravissimo, perché l’acqua caduta a Pescara è tanta ma non esagerata — soprattutto non può succedere che una città vada in tilt e addirittura ci siano crolli con questi quantitativi. Qui qualcuno dovrà pagare questi disagi».

[…]Rincara la dose Gabriele: «Complimenti ai progettisti e realizzatori, tanto paga il popolo». Ancora più scettica Danila: «Si sapeva già dal primo giorno».

L’INTERROGAZIONE

Promette fuoco e fiamme in Parlamento l’onorevole Daniela Torto del Movimento 5 Stelle: […] :«Sto depositando un’interrogazione parlamentare, l’ennesima purtroppo che riguarda lo stesso tema, per cercare di capire se ci siano, al di là delle carenze manutentive, dei problemi strutturali che si accentuano in presenza di precipitazioni atmosferiche. Occorre stabilire le reali motivazioni di questi crolli e infiltrazioni d’acqua al fine di intervenire in maniera efficace. Quali iniziative urgenti intende intraprendere il ministro Matteo Salvini per risolvere i problemi infrastrutturali e quali azioni porterà avanti per accertare le eventuali responsabilità? I cittadini hanno diritto di sapere e di potersi spostare in sicurezza».

Non è la prima volta che i parlamentari abruzzesi si occupano della vicenda con interrogazioni presentate da esponenti di tutto l’arco costituzionale: da Sel a Forza Italia passando proprio per il M5S. Come disse l’ex ministro Lupi e come ribadì l’Anas, il collaudo «non ha evidenziato alcun vizio realizzativo». Tuttavia, «con il passare degli anni, si sono manifestate alcune infiltrazioni di acqua sul piano viabile, a causa delle complesse condizioni geologiche dei terreni, che attraversano falde acquifere». Lupi aggiunse però come ci fosse una permeabilità dei terreni «estremamente variabile» e un «rilascio di silicati trasportati dalle acque di drenaggio che ostruivano i fori della condotta posta sotto l’arco rovescio».

[…] LE INDAGINI

Qualche anno fa fu anche commissionata, da parte del compartimento Anas per l’Abruzzo, un’indagine approfondita a uno studio specializzato e una consulenza al professore Gian Paolo Giani per verificare se le infiltrazioni d’acqua – allora presenti in galleria – stessero provocando un deterioramento del calcestruzzo che rivestiva la gallerie. Furono impiegate indagini diagnostiche strumentali come rilevamenti termografici e georadar oltre che carotaggi dei materiali. Alla fine, certificata la sicurezza della galleria, fu rifatto il sistema di drenaggio.

Ieri però il crollo che poteva avere conseguenze ben più gravi. Sul caso è sceso in campo anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci: «Mi auguro che non si perda tempo, che vengano individuate le cause del cedimento nella galleria “San Silvestro” e che si proceda al più presto con i lavori. Anche sulla galleria “San Giovanni” a Montesilvano (Pe) perché è un’arteria fondamentale per i territori e perché il traffico, con la loro chiusura, si riversa sul centro di Pescara che già deve sopportare 122mila macchine in entrata ogni giorno».