QUI VIENE GIÙ TUTTO/3 – ALTRO VIDEO CHOC DELLA GIORNATA DI MALTEMPO CHE HA DEVASTATO L’ITALIA: UN FIUME DI GRANDINE E PIOGGIA INVADE LA STRADA PRINCIPALE DEL PAESE DI BARDI, IN PROVINCIA DI PARMA – ALLUVIONI, TROMBE D’ARIA, MESOCICLONI: COSA È SUCCESSO OGGI? E PERCHÉ NON C’È PIÙ IL MALTEMPO DI UNA VOLTA? - VIDEO

Un fiume di grandine e pioggia lungo la via del paese, in provincia di Parma

Da www.lastampa.it

FIUME DI GRANDINE E PIOGGIA A BARDI, IN PROVINCIA DI PARMA

Una violenta grandinata si è abbattuta questa mattina in varie località dell'appennino parmense. Nelle immagini girate da un cittadino e postate sui social si vede la via principale del paese di Bardi invasa da pioggia e chicchi grandine. La perturbazione arriva dopo un lungo periodo di siccità che ha colpito anche il Parmense, dalla montagna alla Bassa lungo il fiume Po. Per la giornata odierna è stata diramata una allerta gialla.

2 - ALLUVIONI, TROMBE D'ARIA, SUPERCELLE E MESOCICLONI: COME È NATO E PERCHÉ È STATO COSÌ DISTRUTTIVO IL MALTEMPO DI OGGI

Da www.lastampa.it

Morti, feriti, danni ingentissimi ad abitazioni e alla viabilità. E' questa la triste eredità lasciata da questa ondata di maltempo estivo che continua ad abbattersi sulla penisola. Ma cosa ha generato queste violente perturbazioni? Che origini hanno le alluvioni e i nubifragi? Prova a rispondere Giampiero Maggio, giornalista de La Stampa.

IL VIDEO DI GIAMPIERO MAGGIO

