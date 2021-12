14 dic 2021 08:39

QUI VIENE GIÙ TUTTO - ESPLOSIONE IN UNA VILLETTA A ROCCA DI PAPA, VICINO ROMA: È CROLLATA UNA PORZIONE DI EDIFICIO - UNA DONNA INGLESE DI 80 ANNI ERA RIMASTA SOTTO LE MACERIE, È STATA ESTRATTA DAI VIGILI DEL FUOCO E TRASPORTATA IN OSPEDALE - I VIGILI DEL FUOCO NON ESCLUDONO CHE L’ESPLOSIONE SIA STATA PROVOCATA DALLA FUORIUSCITA DI GAS (COME A RAVANUSA)