IL NAPOLI TRITURA IL TORINO: 0-4! OSIMHEN REALIZZA UNA DOPPIETTA, A SEGNO ANCHE KVARA E NDOMBELE. IL NAPOLISTA: “QUEL CHE COLPISCE È LA FURIA AGONISTICA CHE NON SI PLACA MAI, COME VUOLE SPALLETTI CHE SI INFURIA COME SE STESSE GIOCANDO LA FINALE DI CHAMPIONS. NON SI MOLLA MAI. NON CI SI ACCONTENTA MAI. NEMMENO SUL 3-0 NEI RECUPERI IN FASE DIFENSIVA. LA FAME DI QUESTA SQUADRA È INSAZIABILE. LA VENA SUL COLLO LA MOSTRANO TUTTI…”