Estratto dell'articolo di Fiamma Tinelli per www.oggi.it

Ilary Blasi in barca, al largo di Ponza, con le figlie Isabel e Chanel. Sono le ultime immagini estive dell’ex moglie di Francesco Totti, prima del rientro a Roma e dell’udienza per la separazione dal padre delle sue figlie.

A novembre, saranno due anni che sta con Bastian Müller. Il primo anniversario l’hanno festeggiato in cima a un grattacielo di New York, il prossimo chissà. Su questa relazione, nessuno avrebbe scommesso un euro.

[…] Per comunicare meglio con Bastian, si è pure messa a studiare inglese. S’è aperta al mondo, Ilary. Altro che Sabaudia.

Di là, intanto, c’è la vita del Pupone. «Totti ha scelto un clone della moglie. Solo che lei non fiata e lo segue ovunque» dicono i romani di Noemi Bocchi, compagna del calciatore. Sarà, ma da quella foto all’Olimpico che fece scoppiare lo scandalo (lui due file più in basso di lei, guarda il caso), intanto sono passati due anni e mezzo. Giorni fa erano a Sabaudia con Isabel e Sofia, la figlia che Noemi ha avuto dall’ex marito Mario Caucci. […]

In ballo, c’è il Divorzio dell’Anno. Il mantenimento della villa all’Eur, l’assegno per i tre figli. E soprattutto, l’attribuzione dell’addebito per “violazione dell’obbligo di fedeltà”.

[…] Le prossime udienze, a fine settembre, saranno determinanti. A decidere sullo spinoso da farsi sarà la giudice Simona Rossi, che sentirà i testimoni citati da ambo le parti. Alla coppia, ha chiesto la massima discrezione. Negli ultimi mesi, sui loro bisticci legali, è uscito di tutto. Qualche verità, molte inesattezze. L’ultima è che i legali di Blasi vorrebbero chiamare Noemi a deporre.

Immagine molto hollywoodiana, l’amante alla sbarra, ma improbabile: quel che c’era da sapere sulla relazione tra lei e Totti, già si sa. Come non risponde al vero, secondo informazioni raccolte da Oggi, che sarà chiamato a testimoniare il fantomatico “dirigente di Mediaset” con cui Ilary – secondo il marito – avrebbe avuto una relazione. Pare, invece, che Totti abbia convinto a testimoniare Cristiano Iovino, il personal trainer coinvolto mesi fa in una misteriosa rissa con Fedez che sostiene di aver avuto una

relazione “intima” con Blasi . Lei ha sempre smentito, citando un caffè.

Resta poi la querelle per l’assegno: Totti versa a Ilary 12.500 euro al mese; c’è chi ha scritto che lei ne chieda 20 mila. Per sé? No, i legali di Blasi sottolineano che la showgirl ha tutti gli strumenti per mantenersi da sola. Per Unica, la sua docu-confessione su Netflix, sarebbe stata pagata 700 mila euro, altrettanti sarebbero in arrivo per il sequel, Unica 2, in uscita in autunno. E poi c’è il suo libro, Che stupida – La mia verità (dopo Battiti live, va detto, la tv latita: Pier Silvio Berlusconi non avrebbe preso bene l’accordo con Netflix).

Il nodo, per Ilary, sono le spese per i figli e i costi di gestione della villa all’Eur, a lei assegnata dal giudice. Le scaramucce rimbalzano via avvocati: Blasi che dimostra le spese, Totti – 84,25 milioni di euro netti guadagnati giocando nella Roma, calcola Calcio e Finanza – che le contesta perché il primogenito Cristian ormai è autonomo, sotto contratto con l’Olbia calcio.

Per l’ex capitano giallorosso, non è solo una questione di principio. All’inizio dell’estate – scrive Open – Totti è stato costretto a vendere a un gruppo israeliano Numberten, la sua holding immobiliare: era in rosso di oltre un milione. It scouting, la sua società creata per scoprire i nuovi talenti del calcio, è in passivo per il terzo anno di fila. E a giugno, ha rivelato Repubblica, il calciatore è finito nel mirino del Fisco per 1,5 milioni di euro di Iva non pagata su contratti pubblicitari ed eventi tv. Cartella esattoriale saldata, ma ora tocca risparmiare.

